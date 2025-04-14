Samanyolu Haber /Gündem / Kızılay'da yeni skandal: Yardım kartlarının kime dağıtıldığı belli değil /14 Nisan 2025 09:52

Kızılay'da yeni skandal: Yardım kartlarının kime dağıtıldığı belli değil

Kızılay İstanbul İl Şubesi’nin bir market zincirinden satın alıp dağıttığı alışveriş kartlarının kayıtları incelendi. “İhtiyaç sahiplerine verildi” denilen kartların dağıtım listesinde, isim ve imzaların yer almadığı belirlendi. Geriye bir soru kaldı: Yardım kartları kimlere dağıtıldı?

SHABER3.COM

Deprem felaketinde çadır satması ile gündem olan ve uzun yıllardır yolsuzluk iddialarıyla anılan Kızılay’da yine bir skandala imza atıldı.

BirGün’den İsmail Arı, Kızılay İstanbul İl Merkezi Şubesi’ni denetleyen Kızılay başmüfettişleri tarafından hazırlanan raporun yeni ayrıntılarına ulaştı.

Teftiş raporunda yer alan bilgilere göre, Kızılay İstanbul İl Merkezi Şubesi A101 marketten ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere alışveriş kartı satın aldı. Ancak müfettişler, kartların dağıtıma ilişkin düzenlenen tutanak ve makbuzlarla, dağıtım listelerindeki isim ve imzalarda eksiklikler bulunduğunu belirledi.

“İhtiyaç sahiplerine verildi” denilen kartların dağıtım listesinde, isim ve imzaların yer almadığı belirlendi.

Sosyal yardımlara ait bilgilerin eksiksiz ve doğru olarak kayıtlara geçirilmesi gerektiğini vurgulayan müfettişler şunları hatırlattı: “Sosyal Yardımlar Yönetmeliği’nin Sorumluluklar başlıklı 7.8. maddesi; ‘İhtiyaç sahiplerine ve sosyal yardımlara ait bilgilerin eksiksiz ve doğru olarak kaydedilmesinden, yardımlara ilişkin bütün işlemlerin Kurumsal Yazılım Sistemi üzerinden yapılması, takip edilmesi ve raporlanmasının sağlanmasından temsilciliklerde koordinasyonu sağlayan şube başkanı, şubelerde şube başkanı, genel merkezde ise ilgili genel müdür sorumludur’ hükmü gereği sosyal yardımlara ait bilgilerin eksiksiz ve doğru olması gerekmektedir.”

GAZZE YARDIMLARI DA KAYIP
Müfettişler, yurttaşların Kızılay İstanbul İl Merkezi Şubesi’ne Filistin-Gazze, Suriye, Afganistan, Pakistan ve Ukrayna’ya insani yardım için yaptığı bağışlar ile fitre, zekat ve kurban bağışları Kızılay Genel Merkezi’ne gönderilmediğini de ortaya çıkarmıştı. Müfettişler gönderilmeyen paranın, 2 milyon 837 bin TL olduğunu belirledi. Raporda, Endonezya Devleti’nin deprem felaketinde kullanılması için Kızılay İstanbul İl Merkezi Şubesi’ne yaptığı yaklaşık 1 milyon TL’lik bağışın da “şartlı bağış” olarak kaydedilmediği belirtildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kızılay'da yeni skandal: Yardım kartlarının kime dağıtıldığı... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:26:25