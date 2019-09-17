Kızılay'dan Menzilcilere 120 milyon euroluk ihale

Kızılay Yönetim Kurulu, 5 Şubat 2018’de tahmini bedeli 716 milyon 500 bin lira olan NAT Tarama, Serolojik Tarama ve Ferritin Tarama Testi alımı için ihale açılmasını kararlaştırdı. Kızılay’ın 14 şirkete faks yolu ile ihale ilanını ve teknik şartnameyi göndermesine karşın, yalnızca iki firma istekli oldu. Sahibinin Menzil Tarikatı ile bağlantısı olduğu iddia edilen Techno Health-Tenay Elektronik ve Medikal şirketi iş ortaklığı ‘pazarlık’ için davet edildi.





BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre Pazarlık sonucunda 3 milyon lira indirimle alımın 713 bin 529 lira (120 milyon Avro) bedelle iki şirketten oluşan ortaklıktan yapılması kararlaştırıldı. İhale kapsamında ise 15 milyon Nat Testi, 15 milyon Serolojik Tarama ve 800 bin Ferritin Testi alınması Yönetim Kurulu tarafından 20 Mart 2019’da onaylandı. İhaleyi alan iş ortaklığındaki Techno Health Şirketi sahibinin Menzil tarikatı destekçisi olduğu sosyal medya paylaşımları ile görülüyor.





"Menzil’de içilen çorba kişinin midesinden 100 yıl çıkmaz"





Kızılay’dan iş ortaklığı ile ihale alan Techno Health Şirketi’nin sahibi Ferhat Danışman’ın sosyal medya hesabında Menzil’le ilgili paylaşımlar yer alıyor. Danışman, Menzil’e ait olduğu bilinen Emsay Hastanesi ile ilgili paylaşımları dışında “Menzil’de içilen çorba kişinin midesinden 100 yıl çıkmaz” mesajları da paylaştı. Adıyaman Menzil’deki Seyyid Abdullhakim Elhûseyni Külliyesi’nden “güller diyarı ve ilim irfan merkez” olarak söz eden Danışman, tarikatın yayın organı Semerkand Dergisi’nden de alıntılar yaptı. Danışman, Menzil’in önde gelen isimlerinden olan Seyda Muhammed Raşid’in resimlerini de sosyal medya hesabından paylaştı.





"Kızılay içerisinde de Menzil’le ilişkisi olan yöneticiler bulunuyor"





İsmini vermek istemeyen bir Kızılay yöneticisi, ihale ile ilgili olarak BirGün’e konuştu. Kızılay yöneticisi, sadece belli firmaların davet edilmesinin soru işaretlerine yol açtığını belirterek, şunları söyledi: “Kızılay 150 yıllık bir yardım kuruluşu ve son günlerde ortaya çıkan gelişmeler hem Kızılay gönüllülerini hem bazı yöneticileri derinden üzmektedir. Yapılanlar tarihi önemi ve sorumluluğu olan kuruma yakışmamaktadır. Şirketler kurularak veya gizli kapaklı ihaleler yapılarak şeffaflıktan her geçen gün uzaklaşılmakta. Kızılay içerisinde de Menzil’le ilişkisi olan yöneticiler bulunuyor ve ben bu ihaleyi de o yöneticiler ile bağdaştırıyorum.”