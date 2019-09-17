Samanyolu Haber /Gündem / Kızılay'dan Menzilcilere 120 milyon euroluk ihale /17 Eylül 2019 11:12

Kızılay'dan Menzilcilere 120 milyon euroluk ihale

Çeşitli iddialarla gündeme gelen Kızılay’ın, sahibinin Menzil tarikatıyla bağlantılı olduğu iddia edilen şirkete 120 milyon euroluk test ihalesi verdiği belirtildi.

SHABER3.COM

Kızılay Yönetim Kurulu, 5 Şubat 2018’de tahmini bedeli 716 milyon 500 bin lira olan NAT Tarama, Serolojik Tarama ve Ferritin Tarama Testi alımı için ihale açılmasını kararlaştırdı. Kızılay’ın 14 şirkete faks yolu ile ihale ilanını ve teknik şartnameyi göndermesine karşın, yalnızca iki firma istekli oldu. Sahibinin Menzil Tarikatı ile bağlantısı olduğu iddia edilen Techno Health-Tenay Elektronik ve Medikal şirketi iş ortaklığı ‘pazarlık’ için davet edildi.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre Pazarlık sonucunda 3 milyon lira indirimle alımın 713 bin 529 lira (120 milyon Avro) bedelle iki şirketten oluşan ortaklıktan yapılması kararlaştırıldı. İhale kapsamında ise 15 milyon Nat Testi, 15 milyon Serolojik Tarama ve 800 bin Ferritin Testi alınması Yönetim Kurulu tarafından 20 Mart 2019’da onaylandı. İhaleyi alan iş ortaklığındaki Techno Health Şirketi sahibinin Menzil tarikatı destekçisi olduğu sosyal medya paylaşımları ile görülüyor.

"Menzil’de içilen çorba kişinin midesinden 100 yıl çıkmaz"

Kızılay’dan iş ortaklığı ile ihale alan Techno Health Şirketi’nin sahibi Ferhat Danışman’ın sosyal medya hesabında Menzil’le ilgili paylaşımlar yer alıyor. Danışman, Menzil’e ait olduğu bilinen Emsay Hastanesi ile ilgili paylaşımları dışında “Menzil’de içilen çorba kişinin midesinden 100 yıl çıkmaz” mesajları da paylaştı. Adıyaman Menzil’deki Seyyid Abdullhakim Elhûseyni Külliyesi’nden “güller diyarı ve ilim irfan merkez” olarak söz eden Danışman, tarikatın yayın organı Semerkand Dergisi’nden de alıntılar yaptı. Danışman, Menzil’in önde gelen isimlerinden olan Seyda Muhammed Raşid’in resimlerini de sosyal medya hesabından paylaştı.

"Kızılay içerisinde de Menzil’le ilişkisi olan yöneticiler bulunuyor"

İsmini vermek istemeyen bir Kızılay yöneticisi, ihale ile ilgili olarak BirGün’e konuştu. Kızılay yöneticisi, sadece belli firmaların davet edilmesinin soru işaretlerine yol açtığını belirterek, şunları söyledi: “Kızılay 150 yıllık bir yardım kuruluşu ve son günlerde ortaya çıkan gelişmeler hem Kızılay gönüllülerini hem bazı yöneticileri derinden üzmektedir. Yapılanlar tarihi önemi ve sorumluluğu olan kuruma yakışmamaktadır. Şirketler kurularak veya gizli kapaklı ihaleler yapılarak şeffaflıktan her geçen gün uzaklaşılmakta. Kızılay içerisinde de Menzil’le ilişkisi olan yöneticiler bulunuyor ve ben bu ihaleyi de o yöneticiler ile bağdaştırıyorum.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kızılay'dan Menzilcilere 120 milyon euroluk ihale Sonraki Haber >>

İngilizce bilmeyen Erdoğan Putin'e 'tanıştığımıza memnun oldum' dedi

İngilizce bilmeyen Erdoğan Putin'e 'tanıştığımıza memnun oldum' dedi

Bir grup aile, AKP İl Binası'nın önünde oturdu

Bir grup aile, AKP İl Binası'nın önünde oturdu

''Pankart açtı'' diye gözaltı ve 320 lira ceza!

''Pankart açtı'' diye gözaltı ve 320 lira ceza!

Müslümana kafir demenin hükmü nedir?

Müslümana kafir demenin hükmü nedir?

200 gündür kayıplar

200 gündür kayıplar

Davutoğlu canlı yayında istifa etti

Davutoğlu canlı yayında istifa etti

Haluk Savaş'ı KHK Mağdurları karşıladı

Haluk Savaş'ı KHK Mağdurları karşıladı

Sunucudan Arda Turan'a gönderme

Sunucudan Arda Turan'a gönderme

Saniyede 3 km hız kat etti... Roket kızağı testi kamerada

Saniyede 3 km hız kat etti... Roket kızağı testi kamerada

Koç'un açılışında ''Osman Kavala'ya özgürlük'' sesleri

Koç'un açılışında ''Osman Kavala'ya özgürlük'' sesleri
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:12:48