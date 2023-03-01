Samanyolu Haber /Dünya / Kızılay'ın çadır skandalı Almanya'nın da gündemine oturdu /01 Mart 2023 09:07

Kızılay'ın çadır skandalı Almanya'nın da gündemine oturdu

Kızılay çadırlarının STK'lara satıldığının ortaya çıkması, Almanya'nın depremzedelere yönelik yardımlarında Kızılay ile iş birliğinin sorgulanmasına yol açtı.

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Kızılay'ın, elindeki çadırları deprem bölgelerine bedava göndermek yerine yardım kuruluşlarına sattığının ortaya çıkması Almanya'da da geniş yankı buldu. Konuyla ilgili haberlerin Alman medyasına yansımasının ardından Türkiye'ye gönderilen yardımlarla ilgili tartışmalar patlak verdi.

Türkiye-Almanya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Max Lucks, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da afet bölgelerinde acil ihtiyaç duyulan çadırların Kızılay tarafından parayla satıldığı haberlerini duyduklarını, milyonlarca insan afetin acısını yaşarken Kızılay'ın kendisini zenginleştiremeyeceğini ifade etti.



Konuyla ilgili Alman epd ajansına da konuşan Yeşiller partili Lucks, bu tür haberlerin depremzedelerin öfkesini ve acısını daha da artırdığını belirterek "Türk Kızılayı'na yönelik söz konusu suçlamaların açıklığa kavuşturulması zorunludur. Çünkü afet yardımlarında Alman dernekleri bu kuruluşla iş birliği içinde. Dolayısıyla bu suçlamaların bizim verdiğimiz desteğe etkilerinin de olması gerekiyor" diye konuştu.

"Belediyeler ve STK'larla çalışılmalı"
Depremzedelerin desteklenmesi için Türkiye'ye gönderilen yardımlarda yerel aktörlere daha fazla odaklanılması çağrısı yapan Lucks, Alman içişleri ve dışişleri bakanlıklarının deprem yardımlarıyla ilgili iş birliğinde belediyeler ve sivil toplum örgütleriyle çalışmasının daha iyi olacağını kaydetti.

Yeşiller partisi meclis grubunun iç politika sözcüsü Lamya Kaddor da suçlamaların doğru çıkması durumunda bunun kişisel ve siyasi sonuçları olması gerektiğini belirtti, "Yardım sevkiyatlarının kötüye kullanılması alçaklıktır ve konunun en hızlı şekilde açıklığa kavuşturulması gerekir"" dedi.


Konu, Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel'in, Kızılay'ın depremin ilk günlerinde sanatçı Haluk Levent'in kurucusu olduğu AHBAP derneğine 46 milyon lira tutarında çadır sattığını duyurmasıyla gündeme taşınmıştı.

Tepkiler üzerine AHBAP haberi doğrularken Kızılay da satış işleminin "afetzedelerin barınma ihtiyacının bir an önce çözülmesi için" yapıldığını, çadır üretiminin devamını sağlamak amacıyla "hammadde bedelinin kabul edildiğini' açıkladı. Haluk Levent sonraki açıklamasında Kızılay'dan depremzedelere dağıtmak üzere gıda da satın aldıklarını duyurdu.

Kızılay'a tepkiler devam ederken Türk Eczacılar Birliği de, tanesi yaklaşık 140 bin lira fiyatla 76 metrekare büyüklüğünde beş adet çadırı Kızılay'dan satın aldıklarını kaydetti.

Kızılay Başkanı Kerem Kınık ise Kızılay'ın kendisine gelen bağışları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığını söyleyerek "Kesinlikle satmamaktadır. Basında yer alan konu Kızılay'a sürdürülebilir gelir üreten insani yardım afet alanında uzmanlaşmış şirketlerimizin faaliyetleridir” dedi. Kınık, AHBAP Derneği ile tesis edilen ticari ilişkinin Kızılay Cemiyeti ile değil Kızılay iştiraki olan Kızılay Lojistik Şirketi ile geliştirildiğini kaydetti.
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