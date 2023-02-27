Kızılay'ın çadır skandalı ile ilgili kim ne dedi?

Tepki yağdı













































Kızılay, Türk Eczacılar Birliği'ne de çadır satmış





Eleştiriler arasında gündeme gelen bir diğer konu da Kızılay'ın afet bölgelerinde ilaç dağtımı yapmak isteyen Türk Eczacılar Birliği'ne de 76 metrekarelik çadırları 140 bin liraya atması oldu. Sözcü gazetesine konuşan TEB Başkanı Arman Üney mobil eczanelerle ihtiyaca yetişmekte zorlandıklarını bu nedenle büyük çadır arayışa girdiklerini ve Kızılay'dan satın aldıklarını belirtti.





Buna tepki gösteren Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı kendilerinin 98 metrekare çadırları 32 bin liraya aldıklarını belirtti





Ahbap Derneği kurucusu ve başkanı Haluk Levent o anda hızlı karar almaları gerektiği için bu yola başvurduklarını, her şeyin usulüne uygun olarak yapıldığını ve bugün olsa yine aynı şeyi yapacaklarını vurguladı.Ahbap Derneği'nin resmi sosyal hesabından sürecin nasıl ilerlediği detaylı bir şekilde anlatıldı.Bunun üzerine Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık da açıklamalarda bulundu. Kızılay'ın bir iştiraki olan Kızılay Çadır ve Tekstil AŞ'nin Türkiya Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde belirlenen asgari çadır stok seviyesini garanti ettiğini belirten Kınık barınma hizmet kümesi sorumlusu olan AFAD'ın kendisinden tedarik etmek için sipariş verdiği sayıda çadırı istenilen zamanda imal ettiğini belirtti.Sağlık bakanlığı, MSB, Birleşmiş Milletler gibi kuruluşların taleplerini karşıladığını ifade eden Kınık Ahbap Derneği'nin de Kızılay'ın yurt dşı bir kuruluş için ürettiği logosuz çadırları maliyet fiyatından satın aldığını söyledi.Fakat Kızılay'ın afetler sırasında ücretsiz olarak dağıtması beklenen çadırları bir başka yardım kuruluşuna ücretli olarak satmasına sosyal medyada tepki yağdı.Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Erdoğan Kızılay ile ilgili depremzedelere hakaret ediyordun. Sahi sen ne diyordun…" ifadelerini kullandıTürkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da "Asrın felaketini asrın ticaretine dönüştürmüşler. Asrın hesaplaşması için bunu da not ettik," sözlerini paylaştıGelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da "Kimin malını kime sattınız? İnsanlar sokakta çaresizce çadır beklerken, Kızılay çadır satışı yapamaz. O çadırlar ücretsiz olarak bölge halkına ulaştırılmalıydı. Bunun adı iş bilmezliktir, akıl tutulmasıdır. Ülkemiz ve asil milletimiz bunu hak etmiyor," yorumunda bulunduCHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise eleştirilerin hedefinin Haluk Levent ve Ahbap Derneği olmadığını vurguladı.Akademisyen Refet Gürkaynak da "Deprem sonrasında Kızılay'ın elinde satacak çadır olması sadece Kızılay'ın işini yapmaması ile mümkündür. Ahbap'a satmakla depremzedeye satmak birdir," diyerek tepki gösterdi.Yazar Dücane Cündioğlu da "Kızılay gelirini arttırmak için piknik çadırı, kamp çadırı üretip satsaydı belki mazur görülebilirdi ama sattıkları düpedüz 'afet çadırı" ifadelerini kullandı