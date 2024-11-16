Kızılay'la ilgili korkunç 'HIV' iddiası! 'Hastanelere verilen kanlar...'

Amacım köklü bir kurum olan Kızılay'ı zan altında bırakmak değil ancak dediğim gibi bize gelen bilgiler mevcut!"





CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kızılay'ın İzmir'de hastanelere verdiği kanlar nedeniyle 3 hastaya HIV virüsünün bulaştığına dair bize gelen bazı bilgiler mevcut. Hastane adı şimdilik bende kalsın!" dedi.İstanbul Tıp Fakültesi'nde tedavi gören 100'ün üzerinde HIV pozitif çocuk bulunduğunu ve bu çocuklardan yaklaşık 20'sinin HIV virüsünü cinsel istismar yoluyla aldığının ortaya çıktığını da belirten Kılıç, Türkiye genelinde HIV teşhisi konmuş 250'ye yakın çocuk bulunduğunu söyledi.Kılıç'ın X hesabından yaptığı açıklama şöyle:"İstanbul Tıp Fakültesi'nde ise tedavi gören 100'ü aşkın HIV pozitif çocuk bulunduğu, bu çocukların yaklaşık 20'sine HIV'in, cinsel istismar yoluyla bulaştığı ortaya çıkıyor. Ayrıca ülkede, HIV teşhisi konmuş 250'ye yakın çocuk bulunuyor.Cinsel istismar dışında HIV pozitif olan diğer çocuklara bu virüs nasıl bulaştı? Bu konu araştırıldı mı?Kızılay'ın İzmir'de hastanelere verdiği kanlar nedeniyle 3 hastaya HIV virüsünün bulaştığına dair bize gelen bazı bilgiler mevcut. Hastane adı şimdilik bende kalsın!Bu olayları bir arada düşündüğümüzde;Bu yavrumuz erkek ve HIV virüsü hamilelik zamanı geçmiyor ki anne zaten HIV değil. Baba HIV ancak Sağlık Bakanlığı'na göre CİNSEL İSTİSMAR bulgusuna rastlanmıyor.- 3 yıl önce ameliyat geçirdiği söylenen yavrumuza kan nakli yapılmış mıdır?- Kızılay'ın hastanelere verdiği kanlar böyle bir duruma sebebiyet vermiş olabilir mi? Kurumlarda bu konuların üstü kapatılıyor mu?- İzmir dışında başka hastanelerde de bu duruma benzer vakalar oldu mu?- 13 yaşında AİDS nedeniyle hayatını kaybeden yavrumuz ile HIV virüsü nedeniyle tedavi gören çocuklarımızın durumları ayrıntılı bir şekilde incelenmelidir.Babası HIV pozitif olan çocuğun 2021 yılında geçirdiği bademcik ameliyatı öncesinde yapılan rutin HIV testinin de negatif sonuçlandığı belirtilmişti. Sağlık Bakanlığı çocuğun psikiyatri görüşmesinde istismar bulgusuna rastlanmadığını açıklamıştı.