Kızılyıldız-Fenerbahçe Beko maçına koronavirüs engeli

Perşembe günü oynanması gereken Kızılyıldız-Fenerbahçe Beko basketbol karşılaşması ertelendi. Ertelemeye Kızılyıldız oyuncularında artan Kovid-19 vakalarının neden olduğu belirtildi.



Gelişmeyi duyuran Fenerbahçe Beko, şu açıklamayı yaptı:



"6 Ocak Perşembe günü oynanması gereken Kızılyıldız-Fenerbahçe Beko Turkish Airlines EuroLeague 2021-22 sezonu 19. hafta karşılaşması, rakibimizde artan Covid-19 vakaları sonucunda ileri bir tarihe ertelenmiştir."



Önceki gün de Anadolu Efes-Bayern Münih maçı, lacivert beyazlılarda artan Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelenmişti.