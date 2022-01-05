Samanyolu Haber /Spor / Kızılyıldız-Fenerbahçe Beko maçına koronavirüs engeli /05 Ocak 2022 01:06

Kızılyıldız-Fenerbahçe Beko maçına koronavirüs engeli

Turkish Airlines EuroLeague'de Perşembe günü oynanması planlanan Kızılyıldız-Fenerbahçe Beko basketbol karşılaşmasının ertelendiği belirtildi.

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Perşembe günü oynanması gereken Kızılyıldız-Fenerbahçe Beko basketbol karşılaşması ertelendi. Ertelemeye Kızılyıldız oyuncularında artan Kovid-19 vakalarının neden olduğu belirtildi.

Gelişmeyi duyuran Fenerbahçe Beko, şu açıklamayı yaptı:

"6 Ocak Perşembe günü oynanması gereken Kızılyıldız-Fenerbahçe Beko Turkish Airlines EuroLeague 2021-22 sezonu 19. hafta karşılaşması, rakibimizde artan Covid-19 vakaları sonucunda ileri bir tarihe ertelenmiştir."

Önceki gün de Anadolu Efes-Bayern Münih maçı, lacivert beyazlılarda artan Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelenmişti.
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