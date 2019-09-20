Kızım başını örtmek istemiyor, çaresiz kaldım!

Soru: “Abi, büyük kızımız 15 yaşına geldi. Çok uğraştık ama kızımız başını kapatmaya ikna olmuyor. Namazlarını kılmaya çalışıyor ancak örtüye soğuk bakıyor. Çaresiz kaldık. Ne tavsiye edersiniz?” (K.A.)







Özellikle yurt dışında yaşayan okurlarımızdan kız çocuklarımızın örtünmesiyle alakalı pek çok soru gelmeye başladı. Bunun üzerine biz de “Kızlarımıza örtüyü nasıl alıştırabiliriz?” başlığı altında genel bir değerlendirme yapalım istedik.





Bu arada bu konuda “Ben şöyle bir metod uyguladım ve başarılı oldum.” şeklinde tecrübesi olan okurlarımız bunu bizimle paylaşırsa seviniriz. Hem de bu paylaşımları buradan yayınlayarak daha geniş bir kitleye ulaştırmış oluruz.





Hemen sözün başında şunu ifade edelim. Çocuklarımıza dinin emirlerini,





1. Örnek olarak,





2. Sevdirerek,





3. Özendirerek ve





4. Tedrici bir alıştırma ve eğitim metoduyla uygulatabiliriz.





Şimdi bu maddeler çerçevesinde soruyu cevaplandırmaya çalışalım.





Evvela kızımız, anneyi rol model alacağı için anneler bu konuda dikkatli olmalı. Tecrübeler şunu gösteriyor ki, eğer anne tesettür, mahremiyet vs. dinin emirlerini yaşama konusunda hassasiyet gösteriyorsa, kızlar daha ergenlik çağına girmeden anneye özenerek tesettüre giriyorlar.





Yeri gelmişken müsaadenizle bu konuda tecrübe sahibi bir annenin mailini paylaşmak istiyorum sizlerle:





“Kızım küçükken, başımı her örttüğümde, kızımın yanında örtümü severdim. “Allah’ım bana bu örtüyü nasip ettiğin için sana hamd ederim.” derdim.





Dışarı çıktığımda rüzgar varsa hem abileri, hem babası örtüm açılmasın diye özen gösterirdi. Akşam olunca perdelerin tam olarak kapanmasına çok dikkat eder, neden böyle yaptığımızı basit cümlelerle anlatmaya çalışırdık.





Banyodan çıkarken, abileri ve babasına “Sakın bu tarafa gelmeyin müsait değiliz” derdim. Üzerini giyerken “Aman kızım kapını kapat kimse görmesin” diye telkinde bulunurdum. Çok küçüklükten itibaren, abilerinin ve babasının yanında atletle, külotlu çorapla dolaşmasına izin vermedim...”





İşte örnek bir anne. Mail uzundu. Özetleyerek buraya almak istedim.





Evet, üç yaşından itibaren çocuklar cinsiyetlerini fark ederler. O yüzden özellikle bu yaşlardan itibaren mailde örnek annemizin yaptığı gibi onlarda utanma duygusunu geliştirmeliyiz.





Gelelim sevdirerek ve özendirerek yapma meselesine. Bu. zaten malumunuz “Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız; müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz!” (Buhari, İlim, 11) buyuran Efendimiz’in (s.a.s.) talimatı.





Dolayısıyla daha çocukluk yaşlarında itibaren kızlarımızın bilinç dünyasına tesettürün yerleşmesi adına, çeşitli aktivitelerle eğitim ve telkine başlanmalı. Tabiî ki sevdirerek ve özendirerek.





Nasıl yani diyeceksiniz?





Şöyle. Mesela ona bir oyuncak bebek aldınız diyelim. Bebeğe bir elbise dikebilirsiniz. Elbiseyi dikerken tesettürlü olmasına dikkat edebilirsiniz.





Veya diyelim dışarı çıkacaksınız. Örtünüzü düzeltiyorsunuz. Kızınızda yanınızda. Bu fırsatı şöyle diyerek değerlendirebilirsiniz:





- Benim kızım da büyüyünce böyle güzel güzel örtüler takacak, di mi kızım!





Kızımız biraz daha büyüdüğünü farz edelim. Bu sefer ona ısındırma babında mini eşarp tarzı bir şey taktırabilirsiniz. Özellikle elif-ba veya Kur’an okuturken başına seveceği, güzel ve kullanımı rahat bir örtü takabilirsiniz.





Veya evde ailecek babamızın imametinde cemaatle namaz kılarken kendine ait namaz kıyafetini giyip yanımızda namaza durmasını öğretebiliriz.





Sekiz, dokuz yaşlarına geldiklerinde ise onlara kısa kollu, askılı, kolsuz, kısa etekli, vücut hatlarını belli edecek şekilde dar kıyafetlerle dışarı çıkmasının uygun olmadığı düşüncesi işlenmeli. Yoksa ileride işimiz çok daha zor olur.





Malumunuz kız çocuğunda fıtratında beğenilme arzusu vardır. O yüzden başına örtü taktığında ona mutlaka önce annesi ve babası, sonra da yakınları çok yakıştığını söylemeli, onu takdir etmeli, beğeni duygularını ifade etmeli.





Bütün bunları zamana yayarak, belli bir plan ve program dahilinde yapmalı.





Konuyla alakalı daha yazacak çok şey var. İsterseniz şimdilik bu kadarlıkla iktifa edelim. Bir sonraki yazıda ise büluğ çağına gelen kızlarımıza nasıl tesettür eğitimi vermeli konusu üzerinde dururuz.









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