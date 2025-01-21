Samanyolu Haber /Gündem / 'Kızım, ben burada ölmek üzereyim' /21 Ocak 2025 01:19

'Kızım, ben burada ölmek üzereyim'

Yaklaşık bir aydır İzmir Menemen R Tipi Cezaevinde tutuklu olan Alzheimer hastası İbrahim Güngör (72), bugünkü telefon görüşünde kızı Sueda Güngör’e “Ben hiç iyi değilim kızım, burada ölmek üzereyim.” dedi.

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TR724’ten Sevinç Özarslan’ın haberine göre, babasıyla yaptıkları görüşü sosyal medya hesaplarından duyuran Sueda ve Rümeysa Güngör, Adalet Bakanı ve Adli Tıp Kurumu’na seslenerek “Bu çağrımı duymanızı istiyorum. Az önce telefon görüşü yaptık babamla. Söylediklerini direkt aktarıyorum. ‘Ben hiç iyi değilim kızım, burada ölmek üzereyim. Bu adaletsizliği görün. Babamın yardım çığlıklarına sessiz kalmayın! Babam ölüme terk edildi orada. Her günü acı ve ızdırap içinde. Sesimizi duyun artık.” diye konuştu.

KHK ile kapatılan İzmir Gediz Üniversitesi’nde öğrenci işleri müdürü olarak görev yapan Güngör (72), Hizmet Hareketi'ne yönelik davalar kapsamında ilk olarak 18 Ocak 2019’da tutuklandı. 10 ay hapis yattıktan sonra serbest bırakılan Güngör’e evinde dini sohbet düzenlemek, insanları dini sohbete çağırmak, öğrenciler için burs toplamak gibi nedenlerle İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 8 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hakkında ifade veren bazı tanıklar, “Bizi dini sohbete çağırıyordu. Evinde sohbete gittik. Risale-i Nur ve Fethullah Gülen’in kitaplarını okuduk.” dedi.

Tahliye olduktan sonra 2022 yılında Hidrosefali hastalığı sebebiyle ameliyat olan ve beynine shunt takılan Alzheimer, prostat ve şeker hastası Güngör, cezası Yargıtay’ca onandığı için 14 Aralık 2024’te tekrar tutuklandı. Yaklaşık bir aydır Menemen cezaevinde bulunan Güngör, kişisel bakımlarını kendi başına yapamıyor, görüşlerde kızını tanıyamayacak kadar hastalığı ilerlemiş olmasına rağmen henüz infaz erteleme verilmedi.
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