Samanyolu Haber /Gündem / AKP'ye oy verdim, düştüğümüz hâle bak! /12 Temmuz 2020 17:29

AKP'ye oy verdim, düştüğümüz hâle bak!

Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AKP) oy verdiğini belirten bir çiftçi hasat vaktinden önce banka hesaplarının bloke edildiğini belirterek, "Bu DEDAŞ'ın arkasındaki güç kimdir? Herkes bunu biliyor, fakat söylemekten korkuyor." dedi.

AKP'ye oy verdim, düştüğümüz hâle bak!

SAMANYOLUHABER- Şanlıurfa'da ikamet eden ve kızının ismini Emine Erdoğan için Emine, oğlunun ismini de Bilal koyduğunu ifade eden bir çiftçi Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AKP) veryansın etti.

Çiftçi, "Çiftçi kardeşlerimizin sıkıntıları var ve trafoları sökülmektedir. Çiftçinin trafosunu sök, mahsulü heder olsun. ... gitsin bankadan borç çeksin." dedi.

ÇİFTÇİ MAĞDUR EDİLDİ

Sosyal medyada yayınlanan videoda bir çiftçi, Dicle Elektrik'in (DEDAŞ) çiftçinin banka hesaplarına yatırılan destekleme primlerini bloke ettirdiğini ve DEDAŞ'ın arkasında AKP'nin olduğunu söyledi. 

Çiftçi, "AKP ne diyor 'CHP teröristtir' ve ben buna zamanında inanıyorum. CHP Şanlıurfa'nın sorunlarını dile getiriyor.  Ben artık CHP'yi 'terörist' olarak görmüyorum. Kardeş olarak görüyorum." dedi. 
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