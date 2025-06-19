Samanyolu Haber /Gündem / Kızını tekmeleyerek merdivenden attı, görüntüler ortaya çıkınca gözaltına alındı /19 Haziran 2025 11:01

Kızını tekmeleyerek merdivenden attı, görüntüler ortaya çıkınca gözaltına alındı

İstanbul Eyüpsultan’da kız çocuğuna tekme atarak apartman merdivenlerine düşüren baba Turgay T. gözaltına alındı.

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Olay, 3 Haziran’da Çırçır Mahallesi’nde meydana geldi. Turgay T., apartmanın içinde kızına şiddet uyguladı. Küçük bir çocuğun apartman girişindeki merdivenlerden itilerek düşürülmesine ilişkin görüntüler sosyal medyada tepki topladı.

Olaya ilişkin çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinde çocuğu merdivenlerden tekmeleyerek iten kişinin 35 yaşındaki Turgay T. olduğu belirledi. Baba Turgay T.’yi dün gözaltına aldı.

Turgay T.’nin şiddet uyguladığı kızı dışında 7 çocuğunun daha olduğu öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında İstanbul’da bir babanın kızını darp ettiği görüntülere ilişkin açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada, “Olayın emniyet birimlerine yansıması ile birlikte il müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir. Yapılan incelemede şiddet gören çocuğun 7 kardeşinin daha olduğu tespit edilmiş, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından haberlere konu olan çocuk ve kardeşleri devlet koruması altına alınmıştır. Bakanlık olarak şiddet uygulayan baba hakkında suç duyurusunda bulunarak, en ağır cezayı alması için hukuki sürecin yakın takipçisi olacağız” ifadeleri kullanıldı.
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