Samanyolu Haber /Gündem / Kızıyla Saray'a çıkan Hadi Özışık hızını alamadı: Kudurmaya devam edecek! /19 Temmuz 2024 16:20

Kızıyla Saray'a çıkan Hadi Özışık hızını alamadı: Kudurmaya devam edecek!

Suç örgütü lideri Sedat Peker'le görüşmesi ortaya çıkan Hadi Özışık, Saray'da AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi. Özışık ziyareti, "Şer cephesi kudurmaya devam edecek” sözleri ile duyurdu.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iktidara yakın İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'la görüştü.

Görüşmenin duyurusu, Özışık'tan geldi. Erdoğan'ı kızı Nazlı Özışık'la birlikte Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ziyaret eden Hadi Özışık, görüşmenin fotoğrafını X hesabından paylaşıp şöyle yazdı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı kızım Nazlı Özışık ile birlikte Külliye'de ziyaret ettim. İyi günde, kötü günde yanımızda olan dostlarımız bu fotoğraf karesini gördüklerinde elbette her zamanki samimi duygularını ifade edecekler. Pek tabii ki şer cephesi kudurmaya devam edecek!"

NE OLMUŞTU?

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın 2021 yılında, dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile suç örgütü lideri Sedat Peker arasında arabuluculuk yaptığı öne sürülmüştü. Özışık ise bu iddiayı kabul etmemiş ve "Soylu ile Peker arasında haber götürdüğüm yalandır. Böyle yapan şerefsizdir, haysiyetsizdir" ifadelerini kullanmıştı. Bunun üzerine Peker, Hadi Özışık ile olan görüşmesini yayınlayarak, "Kıymetli dostlarım, İnternethaber sitesinin sahibi olan Hadi Özışık-Süleyman Özışık kardeşler en yakınları olan Süleyman Soylu’yla benim aramda aracılık yaptıklarını yalanlamışlar, 'söyleyen şerefsizdir' demişler. Ben kimseye hile yapmam, ancak kendimi de rezil duruma düşürmem" demişti.

Görüşmesi ifşa olan Özışık da "Üzerime hiç vazife olmayacak bir konuda işgüzarlık yaptım. Bu işgüzarlığım sebebiyle 30 yıllık dostum Süleyman Soylu'yu hiç haberi olmayan bir konuda zor durumda bıraktım. Ona yapılan itibar suikastının ana sebebi ben oldum" açıklaması yapmıştı.
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