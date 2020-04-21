Kızlarım küçük, sahip çıkar mısınız?

İstanbul'da Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezi hekimlerinden Yavuz Kalaycı yeni tip Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle dün hayatını kaybetti.







Kalaycı'nın son mesajını ise bir meslektaşı sosyal medya hesabından paylaştı: "Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi?"







Kalaycı'nın önce babası, sonra annesi ve akabinde kendisi Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. İki çocuk babası 56 yaşındaki Kalaycı'nın ise virüsün beynine sıçraması sebebiyle 10 gün boyunca uyutulduğu ve bu esnada anne ve babasının hayatını kaybettiği öğrenildi.





YÜREK YAKAN O MESAJ





Kalaycı'nın meslektaşı Doç. Dr. Erdinç Nayır'ın şahsi Twittir hesabında paylaştığı mesaj yürekleri yaktı: "Bugün bir doktor arkadaşımız Koronavirüs'ten dolayı hayatını kaybetti. Aynı sebeple annesini, babasını ve kardeşini kaybeden Dr. Yavuz Kalaycı'nın son mesajı: 'Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi?' Siz hâlâ evde sıkılıyor musunuz?"





İstanbul Tabip Odası şu taziye mesajını yayımladı: “Cerrahapaşa Tıp Fakültesi mezunlarından Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezi’nde aile hekimi olarak görev yapan meslektaşımız Dr. Yavuz Kalaycı’yı, Covid-19 sebebiyle kaybetmenin büyük üzüntüsü içindeyiz. Değerli meslektaşımızın ailesi başta olmak üzere yakınlarının derin acısını paylaşıyor, tüm hekim camiasına başsağlığı diliyoruz.”