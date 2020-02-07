En acı gününü yazdı: Kızlarımı kabre koyarken yüzlerine son kez doya doya baktım

İki küçük kızını 14 ay önce geçirdikleri trafik kazasında kaybeden Türkçe öğretmeni Enes Evren Civelek, halen tutuklu bulunduğu cezaevinden bir mektup yazarak, kızları Naime ve Betül’ü defnettiği 7 Aralık 2018 gününü yazdı.







Boldmedya'da yer alan habere göre 20 Ocak 2020’de gece yarısı 01.30’da yazılan 8 sayfalık mektupta Civelek, şu ifadeleri kullandı:





“Dünya tatlısı iki kızımı defnetmek çok acıydı. Annemi aynı anda kaybetmek. Eşimi, çocuklarımı emanet ettiğim kayınpederimin aynı kazada vefat etmesi beni bir boşluğa düşürmedi değil. Ama isyan etmedim. Ne gelirse cana sefa, lütfun da hoş, kahrın da hoş sözleri döküldü dilimden. Af diledim Rabbimden, hayat arkadaşımı bana yaren olarak bıraktığı için şükrettim O’na. Dünyada acıların en büyüğünün evlat acısı olduğunu söylerlerdi, yakinen anladım.”





Evren Civelek kızlarını defnettikten sonra.





Enes Evren Civelek, kızlarının cenaze namazını jandarma eşliğinde kılmıştı.







NAİME’NİN YÜZÜNDE TEBESSÜM, BETÜL’DE ENDİŞE VARDI





Kızlarını eşinin isteği üzerine aynı yere defnettiklerini ifade eden Civelek, yüzlerine son kez doya doya baktığını belirtip şöyle devam etti:





“Ablası Naime’nin arkasına koydum Betül’ümü. Zira annesi öyle istemişti, aynı kabre konsunlar demişti. Naime’nin yüzü gülüyordu. Bir tebessüm vardı simasında, sanki uyanmış ama uyuyormuş gibi yapıyordu. Betül’ümün yüzünde ise bir endişe, hüzün vardı. Üç kez kıbleye çevirdiğim halde başını bana doğru döndürdü. Sizi Allah’a emanet ediyorum dedim yavrularıma. Betül’üme ‘Allah benden de annenden de daha merhametlidir’ dedim. Yüzünü bana dönmeyi bunu söyleyince bıraktı Betül’üm.” Kazadan yaralı kurtulan eşi Hatice Civelek’in yüzde 2 felç olmama ihtimaliyle ayakta kaldığını belirten Enes Civelek, “Ahiret aleminde Cennet çocukları olarak bizi bekleyecek evlatlarımıza kavuşma hayaliyle günlerimizi geçirmeye çalışıyoruz.”





Naime Civelek, Betül Civelek ve dedeleri Emin Balıkçı.





Cemaat soruşturmaları kapsamında tutuklanan Enes Evren Civelek, 5 Nisan 2017’den beri Kırıkkale Keskin Cezaevinde tutuklu bulunuyor. Gazi Üniversitesi Türkçe öğretmenliğinin ardından Anadolu Üniversitesi İlahiyat bölümünde okuyan Civelek, tutuklanmadan önce Düzce’de sözleşmeli öğretmenlik yapıyordu. Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesince örgüt üyesi olduğu iddiasıyla 25 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Civelek’in dosyası İstinaf’ta bulunuyor.





Düzce’de yaşayan Hatice Civelek, Naime (8), Betül (3) yaşlarındaki kızları, kayınvalidesi Havva Civelek ve babası Emin Balıkçı ile birlikte 7 Aralık 2018’de eşini ziyarete Kırıkkale’ye gittiler. Görüşlerini yaptılar. Dönerken Ankara’da sık sık kazaların meydana geldiği Mamak Gökçeyurt bölgesinde kaza geçirdiler. Kazada Naime, Betül hastanede, Havva Civelek ve Emin Balıkçı olay yerinde hayatını kaybetti.





Omuz eklemi ve köprücük kemiği kırılan Hatice Civelek ise ağır yaralı biçimde hastaneye kaldırıldı ve tedavi gördü. Karaelmas Üniversitesi Sınıf öğretmenliği mezunu olan KHK’lı öğretmen Hatice Civelek, çocuklarını toprağa veren, eşini de tekrar cezaevine gönderen bir kadın olarak hayata tutunmaya devam ediyor.





ENES EVREN CİVELEK’İN MEKTUBU



