Samanyolu Haber /Ekonomi / KKM diye yazılır, 'VURGUN' diye okunur /13 Ağustos 2022 15:27

KKM diye yazılır, 'VURGUN' diye okunur

AKP'nin halktan alınan vergilerle Hazine'den garanti ödeme yaparak nasıl servet transferi yaptığını BirGün yazarı Bahadır Özgür sosyal medyada bir belge paylaşarak duyurdu.

SHABER3.COM

Aralık ayında 18 TL'yi aşan dolar kuru, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'müjde' olarak açıklanan kur korumalı mevduat (KKM) sistemiyle 12 TL bandına geri çekilmişti. Dolar kuru 18 TL'yi yeniden buldu, aradan geçen 7 ayda KKM'ye parasını yatıranlar servetine servet kattı.


KKM TEMMUZ SONU 1 TRİLYONU AŞTI

20 Aralık’taki kabine toplantısı sonrası Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanan kur kurumalı mevduat (KKM) sistemi 29 Temmuz itibarıyla 1 trilyon 134 milyar liraya ulaştı.

"6 AYDA 73 BİN 519 TL HAZİNE'DEN PARA ALDI"

Erdoğan'ın dolar kurunu 18 TL'den aşağı düşürmek için müjdelediği KKM ile yurttaşın cebinden yapılan servet transferini BirGün yazarı Bahadır Özgür, Twitter hesabında bir belge paylaşarak duyurdu.

Belgeye göre bir ticari firma 11 Şubat'ta 16 bin 675 dolarını çeşitli bankalarda TL'ye çevirdi ve 226 bin 88 TL olarak kur korumalı mevduata yatırdı. Aradan geçen 6 ayda kurdaki değişiklik nedeniyle firma 73 bin 519 TL Hazine'den para aldı.

Tablo, KKM'nin halka maliyetini bir kez daha ortaya koydu.

Söz konusu paylaşım şöyle:


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber KKM diye yazılır, 'VURGUN' diye okunur Sonraki Haber >>

Bu kadarına da pes!

Bu kadarına da pes!

Hocaefendi yıllar önce uyarmıştı

Hocaefendi yıllar önce uyarmıştı

Can Ataklı'dan Cüneyt Özdemir'e: Biraz akıllı ol

Can Ataklı'dan Cüneyt Özdemir'e: Biraz akıllı ol

Kafe basan polisler dehşet saçtı

Kafe basan polisler dehşet saçtı

Yunanistan sahilindekilerin yolcu uçağı paniği

Yunanistan sahilindekilerin yolcu uçağı paniği

Türkiye protesto edildi, Türk bayrağı yakıldı!

Türkiye protesto edildi, Türk bayrağı yakıldı!

‘Cezaevinde bana psikolojik işkence uygulanıyor’

‘Cezaevinde bana psikolojik işkence uygulanıyor’

Katarlı sporcu 'kafa kesme' hareketi yaptı

Katarlı sporcu 'kafa kesme' hareketi yaptı

Çavuşoğlu'ndan Beşar Esad'a 'anlaşma' mesajı

Çavuşoğlu'ndan Beşar Esad'a 'anlaşma' mesajı

Seçimlerden sonra Erdoğan'ın siyasi hayatı bitecek!

Seçimlerden sonra Erdoğan'ın siyasi hayatı bitecek!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:09:25