Samanyolu Haber /Gündem / KKTC, AKP ve rüşvet iddialarını gündeme getiren gazetecinin can güvenliğini tartışıyor /07 Mayıs 2025 10:43

KKTC, AKP ve rüşvet iddialarını gündeme getiren gazetecinin can güvenliğini tartışıyor

Gazeteci Ayşemden Akın’ın, Halil Falyalı’nın yasa dışı bahis ağına dair kaleme aldığı yazı dizisindeki ifşaların kaynağı Cemil Önal’ın Hollanda’da öldürülmesinin ardından tehdit edilmesi üzerine, muhalefet hükümeti ve polisi göreve çağırdı. Bakan ise gazeteci için 'koruma' sözü verdi.

SHABER3.COM

Ayşendem Akın'ın kaleme aldığı "Halil Falyalı Yaşıyor" yazı dizisinde yer alan çarpıcı ifşaların kaynağı Cemil Önal'ın Hollanda'da öldürülmesinin ardından KKTC siyasetinde deprem yaşanıyor. Cumhuriyet'te yer alan habere göre Cemil Önal'ın öldürülmesinin ardından tehdit edilen gazeteci Ayşemden Akın için KKTC ana muhalefet vekilleri, Polis Müdürlüğünü ve Başbakanlığı göreve çağırdı, "Gazeteciyi koruyun, kara para ve cinayet iddialarını soruşturun" diye seslendi.  

HÜKÜMETİN SESSİZLİĞİ ELEŞTİRİLDİ
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Ürün Solyalı, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Bugün Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Ayşemden Akın tarafından kaleme alınan ve Halil Falyalı’nın yasa dışı bahis imparatorluğuna ışık tutan yazı dizisinde yer alan iddiaların derhal ve eksiksiz soruşturulması gerektiğini söyledi. Solyalı, “Polis Genel Müdürlüğü’nü ve Başbakanlığı göreve davet ediyorum. Bu ülke görmezden gelinerek yönetilemez” dedi.

CTP Milletvekili Sami Özuslu ise, UBP-DP-YDP hükümetinin sessizliğini sert sözlerle eleştirdi: “Bu ülkede bir gazeteci ölümle tehdit edildi. Herkesin konuştuğu konulara susan bir tek hükümet kaldı. Neden konuşmuyorsunuz? Yazılanlardan mı, yoksa daha yazılmamış olanlardan mı korkuyorsunuz?”

“SOMUT ADIM İSTİYORUZ!”
CTP Genel Sekreteri ve Grup Başkan Vekili Erkut Şahali, hükümete net çağrıda bulundu, “Gazetecinin can güvenliği tehdit altındaysa bu artık kamu düzeninin sorunudur. Hükümet ne yapıyor? Somut bir güvenlik önlemi alındı mı?” diye sordu.

Maliye Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Özdemir Berova ise “Her KKTC yurttaşının can güvenliğinin korunması hükümetin sorumluluğundadır. Kurumlarımız gereğini yapıyor” diye cevap verdi.  Ancak milletvekili Özuslu, bu açıklamayı yetersiz bularak yeniden söz aldı ve “Hala hükümetten ‘Ayşemden Akın’ı koruyacağız’ sözünü duyamadık” dedi. Berova ise yerinden yanıt vererek “Koruyacağız!” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber KKTC, AKP ve rüşvet iddialarını gündeme getiren gazetecinin... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:41:46