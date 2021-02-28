Samanyolu Haber /Gündem / KKTC Başbakanı Ersan Saner: 10 bin aşıya daha ihtiyaç var /28 Şubat 2021 22:24

KKTC Başbakanı Ersan Saner: 10 bin aşıya daha ihtiyaç var

Koronavirüs salgınıyla mücadelenin devam ettiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Başbakan Ersan Saner bir açıklama yaparak 10 bin aşıya daha ihtiyaçları olduğunu belirtti.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner yaptığı açıklamada, ülkenin 10 bin aşıya daha ihtiyacı olduğunu ve önümüzdeki 2 ay içerisinde 20 yaş üstündeki nüfusu aşılamayı hedeflediklerini belirtti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Türkiye’ye yapacağı ziyarete ve Koronavirüs aşılamasındaki son duruma değindi. KKTC’deki aşı programına yönelik değerlendirmelerde bulunan Başbakan Saner, önümüzdeki 2 ay içerisinde 20 yaş üstündeki nüfusu aşılamayı hedeflediklerini belirtti.

“10 bin aşı daha geldiği takdirde ülkemizde 45 bin vatandaşımız aşılanması tamamlanacak”

KKTC’de ekonomiyi ayağa kaldırmak adına yoğun çalışmalar yürütüldüğünü belirten Başbakan Saner, “Aşılama programımızı yaptık ancak bu programına harfiyen uyduğumuz konusunda benim de tereddütlerim var. Burada birinci hedef kitlemiz kronik hastalıkları olan ve 65 yaş üzeri vatandaşlardı. Bugüne kadar ülkemize 80 bin doz CoronaVac aşısı geldi ve Avrupa Birliği’nden 7 bin adet aşı geldi. Toplamda bugün bakıldığında, ikinci dozları tamamlamak için elimizde 8 bin doz aşı var. 10 bin aşıya daha ihtiyaç vardır. Mart ayının sonuna kadar ikinci dozların tamamlanması için 10 bin aşı daha geldiği takdirde ülkemize 45 bin vatandaşımız aşılanması tamamlanmış olacak” dedi.

“KKTC asla aşısız kalmayacaktır”

Başbakan Saner, KKTC’de 8 Mart’a kadar kapalı olan ilk ve orta dereceli okulların durumuyla ilgili önümüzdeki hafta konunun tekrar değerlendirileceğini açıkladı. Aşı programına ilişkin gelecek hafta Türkiye’ye yapacağı ziyarette de değinen Saner, “Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile yaptığım görüşmelerde ‘KKTC asla aşısız kalmayacaktır’ sözünü ben kendisinden almış bulunmaktayım. Ama dünyada aşıya ulaşmadaki sıkıntıyı göz önünde bulundurursak ve dünyada 130 ülkeye aşının halen gitmediğini düşünürsek, KKTC olarak biz yeterli bulmasak dahi Güneye bakıldığında gerçekten iyi durumdayız. Ama biz bununla da yetinmeyeceğiz. İnşallah önümüzdeki hafta Anavatana yapacağım ziyarette bu aşı konusunda da çok önemli gelişmelerin olabileceğini şimdiden halkımla paylaşmak istedim” ifadelerini kullandı.

KKTC’de salgının başından bu yana toplam vaka sayısı 3 bin 416’ya, toplam can kaybı ise 23’e ulaştı.
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