KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Biden'a mesaj

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 46. ABD Başkanı seçilen Joe Biden'ı tebrik etti.





Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Tatar, Biden'ı seçilmesinden dolayı kutladı ve görevinde başarılar diledi.





Tatar, Biden'ın Başkan Yardımcılığı döneminde Ada'yı ziyaret ettiğini hatırlatarak, Biden'ın Kıbrıs ve Doğu Akdeniz gerçeklerini deneyimlemiş biri olduğunun altını çizdi.





Tatar, Kıbrıs Türkü'nün eşit statüsüne saygı gösterilmesinin ve eşit muamele görmesinin Kıbrıs'ta ve bölgede sürdürülebilir istikrar ve iş birliği için şart olduğunu Biden'ın dikkate alacağına olan inancını vurguladı.