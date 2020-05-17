KKTC’de yangın büyüyor!

Yangın nedeniyle Tepebaşı-Çamlıbel anayolu trafiğe kapatılırken, rüzgar nedeniyle yangın kontrol altına alınamıyor.KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, yaptığı açıklamada yangının çok geniş alana yayıldığını belirtti.







CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TAKİP EDİYOR





Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Ersin Tatar'a geçmiş olsun mesajı iletti. Oktay, yangına müdahale çalışmalarına Türkiye'den gönderilen iki yangın söndürme helikopterleriyle destek verileceğini kaydetti.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bilgilendirildiğini ve süreci takip ettiğini belirten Oktay, KKTC Başbakanı Tatar'a Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere tüm kuruluşların yangınla müdahalede yanlarında olduğu mesajını iletti.





YANGIN ODTÜ KAMPÜSÜNE SIÇRADI





Yangın Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kalkanlı Kampüsü’ne (ODTÜ Kuzey Kıbrıs) de sıçradı.Okulda bulunan öğrenciler tahliye edilirken, bölgedeki itfaiyeciler yangına müdahale ediyor.