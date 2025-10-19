Samanyolu Haber /Gündem / KKTC’deki seçimde tarihi farkla muhalefet kazandı! /19 Ekim 2025 20:42

KKTC’deki seçimde tarihi farkla muhalefet kazandı!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde sandıkların büyük kısmı açıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçi Türk Partisi lideri Tufan Erhürman açık ara farklı seçimi kazandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) halk cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gitti. Seçmenler ülkenin 9. cumhurbaşkanını belirlemek için tercihini kullandı. Oy pusulasında 6'sı bağımsız olmak üzere 8 aday yer aldı. Ancak 7. sırada bulunan Hüseyin Gürlek, dün akşam Ersin Tatar lehine adaylıktan çekildiğini açıklamıştı.

YSK SONUÇLARI DUYURDU
Yüksek Seçim Kurulu verilerine göre, 218 bin 313 seçmenden 122 bin 195’i oy kullandı. Kullanılan oyların 119 bin 948’i geçerli, 2 bin 247’si geçersiz sayıldı. Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman yüzde 62,82 oy oranıyla ilk sırada yer alıyor. Mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise yüzde 35,72'le ikinci sırada bulunuyor. Yüksek Seçim Kurulu, resmi olmayan sonuçlara göre, Erhürman’ın kazandığını duyurdu.

ERHÜMAN'DAN ZAFER KONUŞMASI
Tufan Erhürman'dan zafer konuşması geldi. Erhüman, "An itibarıyla artık ben CTP Genel Başkanı değilim, tam tarafsızlıkla tüm yurttaşlarımızın Cumhurbaşkanı olma sözü veriyorum. Dış politika elbette Türkiye'yle yakın istişareyle yürütülecek, bundan kimsenin kuşkusu olmasın" ifadelerini kullandı.

Yarışın önde gelen 2 adayı, Kıbrıs sorununa ilişkin farklı vizyonlarıyla öne çıkıyor. Erhürman federasyon modelini savunurken, Tatar iki devletli çözümden yana.
