KKTC’deki vaka sayısı yeniden artmaya başladı!

KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, yaptığı yazılı açıklamada son 24 saatte 569 kişiye virüs testi yapıldığını aktarırken, 2 kişinin ise test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu.







TOPLAM VAKA SAYISI YÜKSELDİ





Bakan Pilli, vakaların KKTC'ye havayolu ile geldiğinin aktarırken, 1'inin Türk vatandaşı, diğerinin ise Kazakistan vatandaşı olduğunu açıkladı. Pilli, ülkede toplam vaka sayısının 3'e yükseldiğini ifade etti.





KARANTİNAYA ALINDILAR





Bakan Pilli, her iki vakanın da hızlı bir şekilde Lefkoşa’da bulunan Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde karantina altına alındığını açıkladı.





SAĞLIK BAKANI’NDAN UYARI





Sağlık Bakanı, vakalar ile temas eden kişilerin ekipler tarafından takip edildiğini ve temaslı kişilerin gözlem altına alınmaya başlandığını duyurdu. Pilli, vatandaşlara maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyması konusunda çağrıda bulundu.