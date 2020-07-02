Samanyolu Haber /Dünya / KKTC’deki vaka sayısı yeniden artmaya başladı! /02 Temmuz 2020 20:47

KKTC’deki vaka sayısı yeniden artmaya başladı!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) corona virüsü vakaları yeniden artmaya başladı. KKTC’de 75 gün sonra tespit edilen ilk vakanın ardından bugün 2 kişide daha corona virüsü tespit edildi.

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KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, yaptığı yazılı açıklamada son 24 saatte 569 kişiye virüs testi yapıldığını aktarırken, 2 kişinin ise test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu.

TOPLAM VAKA SAYISI YÜKSELDİ

Bakan Pilli, vakaların KKTC'ye havayolu ile geldiğinin aktarırken, 1'inin Türk vatandaşı, diğerinin ise Kazakistan vatandaşı olduğunu açıkladı. Pilli, ülkede toplam vaka sayısının 3'e yükseldiğini ifade etti.

KARANTİNAYA ALINDILAR

Bakan Pilli, her iki vakanın da hızlı bir şekilde Lefkoşa’da bulunan Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde karantina altına alındığını açıkladı.

SAĞLIK BAKANI’NDAN UYARI

Sağlık Bakanı, vakalar ile temas eden kişilerin ekipler tarafından takip edildiğini ve temaslı kişilerin gözlem altına alınmaya başlandığını duyurdu. Pilli, vatandaşlara maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyması konusunda çağrıda bulundu.
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