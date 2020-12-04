KKTC’den corona virüsü tedbirleriyle ilgili yeni karar

Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli corona virüsüne yönelik alınan yeni kararı duyurdu. Konuya ilişkin önceki açıklamada, ülkeye 3 günlüğüne gelenlerin karantina kuralından muaf tutulacağı aktarılmıştı.







KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, 3 gün kuralına uymayanların ve vaktinde ülkeden çıkmayanların polis tarafından gözaltına alınacağı ve ülkeye bir daha alınmamak üzere ‘sınır dışı' edileceğini bildirmişti.





KKTC Sağlık Bakanlığı, 8 Aralık’tan 23 Aralık’a kadar 3 gün ve daha kısa süreli ülkeye karantinasız giriş uygulamasının iptal edildiğini duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamda şu ifadeler kullanıldı:





* Hava ve gemi yolu ile ülkemize gelmek amacıyla bilet kesecek kişilerin ilgili şirketler tarafından HES kodlarının kontrol edilerek geliş biletlerinin kesilmesi gerekmektedir. HES kodunda temaslı ve/veya Covid-19 pozitif olduğu belirlenen kişilere bilet kesilmemesi gerekmektedir.





* Ülkeye girişte yapılan 2. PCR sonucu Covid pozitif çıkan kişilerin HES kodunda Covid pozitif olduğu ve/veya temaslı olduğu saptanan kişilere bilet kesen şirketlere Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında cezai işlem uygulanacaktır. 08.12.2020 saat 00:01 ile 23.12.2020 saat 23:59 tarihleri arasında ülkemize düzenlenecek charter seferlerde, özel uçaklarda, tarifeli seferlerde ve gemi yolu ile ülkemize giriş yapmak amacıyla 3 gün ve daha kısa süreli karantinasız giriş uygulaması iptal edilmiştir.





* Söz konusu tarihler arasında ülkemize karantinasız girişler durdurulmuştur. Karantina, test ücretleri ve hastane masraflarının ödenmesi konusunda yetkili Maliye Bakanlığıdır. Komitemiz 11 Aralık 2020 tarihinde yeniden toplanarak kısıtlamalar ve yılbaşı dönemi öncesi düzenlenecek uçuşlar ile ilgili değerlendirme yapacaktır.