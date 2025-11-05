KKTC medyası tartışmaları manşete taşıdı! 'Erdoğan Bahçeli'den çekiniyor'

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Cumhur İttifakı'nın açıkça desteklediği Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetti.





Seçimi, muhalefetin adayı Tufan Erhürman oldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim sonuçlarını kabul etmedi, KKTC'n in ilhak edilmesi için çağrıda bulundu.





Bahçeli'nin ittifak ortağı AKP ise Erhürman'a tebrik mesajları yağdırdı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, Erhürman hakkında tek bir eleştiri getirmedi. Kulislerde bu ittifakta çatlak olarak yorumlansa da Bahçeli, dün (4 Kasım) Grup Toplantısı'nda çatlak olmadığını söyledi. MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş'in oğlu olan AKP Vekili Tuğrul Türkeş de Erhürman'ı tebrik ettiği resmi yazıyı X hesabından paylaşmıştı. Bu da Bahçeli'ye mesaj olarak yorumlanmıştı.





ERHÜRMAN DAVET BEKLİYOR

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, devlet teamüllerine göre ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapmak istiyor.





Fakat Erhürman'a Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'dan hala resmi bir davet gelmedi.





Bugün Kıbrıs Gazetesi de 'Ankara ile davet krizi: Erhürman bekliyor, Erdoğan sessiz' manşeti attı.





Gazete, Erdoğan'ın Bahçeli'den çekindiği için Erhürman'ı davet edemediğini yazdı. Gazete haberinde şunları ifade etti:





“Kulislerde, Erdoğan’ın MHP lideri Devlet Bahçeli’nin ‘KKT C’ye yönelik fazla taviz’ eleştirilerinden çekindiği ve daveti ertelediği konuşuluyor. Erhürman’ın ‘Türkiye’ye ilk ziyaret’ geleneği, bu kez sessizlik duvarına çarpmış görünüyor. Bekleyiş uzadıkça, kardeşlik geleneği yerini diplomatik bir soğukluğa bırakıyor.”