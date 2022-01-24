Samanyolu Haber /Gündem / KKTC, sandık başına gitti İlk sonuçlar açıklandı /24 Ocak 2022 12:13

KKTC, sandık başına gitti İlk sonuçlar açıklandı

KKTC, erken genel seçimler için sandık başına gitti. 203.792 seçmenin bulunduğu ülke, 50 milletvekili seçti

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Kuzey Kıbrıs'ta gerçekleştirilen erken genel seçimlerde, sandıktan birinci çıkan parti, oyların yüzde 39.54'ünü alan Ulusal Birlik Partisi (UBP) oldu. Muhalefette bulunan Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin (CTP) oyları ise yüzde 50 oranında artarak yüzde 32.04'e yükseldi ve ikinci parti konumuna geldi. 

Evrensel'in haberine göre, Kuzey Kıbrıs Meclisi'nin 50 üyesini belirlemek için yapılan seçimlere katılım ülke tarihinin en düşük düzeyinde kaldı.

Ülkede iki devletli çözüm yanlısı UBP birinci, tek devleti savunan CTP ikinci parti olarak sandıktan çıktı. 

Seçimlerde, iki devletli çözümü savunan iktidar partisi UBP sandıktan birinci çıkarken, tek devleti savunan muhalefet partisi CTP'nin oylarını yüzde 50 oranında artırması dikkat çekti.

Demokrat Parti (DP) yüzde 7,41 Yeniden Doğuş Partisi (YDP) yüzde 6,39 Halkın Partisi (HP) yüzde 6,68 oranlarıyla sıralanırken, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) ve Bağımsızlık Yolu (BY) yüzde 5 seçim barajını aşamadı.

Resmi olmayan sonuçlara göre 50 koltuklu Cumhuriyet Meclisinde UBP 24, CTP 18, DP 3, HP 3, YDP 2 sandalye elde etti.

Seçimden birinci çıkan Başbakan ve UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, Lefkoşa'da yaptığı açıklamada, "Önce ekonomiyi düzelteceğiz. Ekonomiyi düzelttikten sonra zaten diğer konular kendiliğinden düzelir diye düşünüyoruz" dedi.

Sucuoğlu'nun hükümeti kurma görevini bugün veya yarın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan alması bekleniyor.

Muhalefetteki CTP'nin Genel Başkanı Tufan Erhürman ise "CTP güçlü bir şekilde çıktı, Mecliste güçlü bir temsiliyet ortaya koyacaktır. Oy oranı ve vekil sayısı yüzde 50'ye yakın artış göstermiştir" dedi.
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