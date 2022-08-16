Samanyolu Haber /Gündem / KKTC, Türk mafya liderlerine giriş yasağı koydu /16 Ağustos 2022 10:01

KKTC, Türk mafya liderlerine giriş yasağı koydu

Aralarında Sarallar, Söylemezler ve Ulucanlar gibi isimleri organize suç örgütleriyle anılan kişilerin de bulunduğu 77 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının KKTC’ye girişi yasaklandı.

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KKTC'den 77 kişiye yasak: Aralarında Sarallar, Söylemezler ve Ulucanlar gibi isimlerle adı geçenler de var
Organize suç örgütleriyle bağlantılı 77 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının KKTC’ye girişi yasaklandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler’in imzası ile 5 Ağustos 2022 tarihinde Polis Genel Müdürlüğü’ne verilen resmi talimatla, organize suç örgütleri, sanal bahis çeteleri ve çeşitli suçlarla adı anılan 77 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının KKTC’ye girişi yasaklandı.

Cumhuriyet'in haberine  göre, ülkeye girişi yasaklanan isimler arasında Sarallar, Söylemezler ve Ulucanlar gibi isimleri organize suç örgütleri ile anıldığı iddia edilen kişilerin de bulunduğu gelen bilgiler arasında yer aldı. Öztürkler, daha önce yaptığı açıklamada ise çete üyelerinin KKTC’ye girişlerinin yasaklanacağını ifade etmişti.
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