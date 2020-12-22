KKTC'de 21 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde

KKTC'de yeni kurulan üçlü azınlık hükümeti, korona virüsü vakalarının artması ve dünyadaki son gelişmeler nedeniyle bir dizi ek önlemi gündeme aldı. KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, önümüzdeki haftalarda sokağa çıkma yasağının tekrardan gündeme gelebileceği uyarısında bulundu.







Pilli “Bugün radikal tedbirler almazsanız yarın geç olur” ifadelerini kullanarak, “İngiltere’de bugün ne oldu? Gerekli tedbirler zamanında alınmadı, kapanma gerçekleşti” dedi. “Sürecin kontrol altına alınamayacağı bir döneme girmeyiz” ifadelerini kullanan Ali Pilli, gerekli olması halinde 25 Aralık'tan itibaren en radikal tedbirleri almaktan çekinmeyeceklerini vurguladı.





KARANTİNASIZ GİRİŞE SON VERİLEBİLİR





"Bana kalsa, 25 Aralık'tan itibaren 21 gün karantina uygulaması gerekli bir durum" diyen Pilli, “10 gün, 20 gün bu radikal tedbirleri alırsın, sonra rahatlarsın. Gerekirse 21 gün sokağa çıkma yasağı uygularız. Hükümetle istişare içinde olarak, bu karar alınabilir. Yerel vakaların durumuna göre belli düşüncelerimiz var” ifadelerini kullandı.





Pilli, Kıbrıs’ın kuzeyine karantinasız girişlerin gerçekleşmeyeceğini de vurguladı.





Pilli’nin açıklamalarına paralel olarak, KKTC'de önlemlerin yoğunlaştırılması süreci de başlatılmış oldu. Kıbrıs Türk basınına yansıyan son bilgilere göre Mağusa Belediyesi, salgının artış göstermesi sebebiyle tedbirleri sıkılaştırdı. Belediye, Mağusa Kaymakamlığı ve Polis Müdürlüğü ile istişare ederek, belediye sosyal tesisleri ve spor alanlarının kapatılması, okulların sıklıkla ilaçlanması gibi bir dizi tedbiri uygulama kararı aldı. Aynı kararların adanın başka noktalarında da hayata geçirilmesi bekleniyor.





VAKALAR ARTIYOR





Kıbrıs Türk tarafı, özellikle yerel vakaların artış kaydetmesi nedeniyle geçtiğimiz günlerde sınır kapılarını bazı istisnalar dışında kapalı tutma kararı almıştı. KKTC'de son açıklanan verilere göre, son 24 saatte 3 bin 521 test yapılırken 17 pozitif vakaya rastlandı. Bakan Pilli, pozitif vakalardan birinin adaya havayoluyla geldiğini, 16 kişinin yerel vaka olduğunu söyledi.





GÜNEYDE DE ENDİŞE HÂKİM





Kıbrıs’ın kuzeyinde olduğu gibi güney kesiminde de korona vakaları kayda değer bir artış göstermiş durumda. Adanın güneyinde ayrıca, yaşlı nüfus arasındaki ölümler de dikkat çekiyor. Kıbrıs Cumhuriyeti bu nedenle, geçtiğimiz ay devreye sokulan ek korunma önlemlerinin Noel ve yılbaşı boyunca da gündemde olmasına karar verdi.





AŞILAR BEKLENİYOR





Kıbrıs’ın genelindeki vaka artışı, dikkatleri adaya önümüzdeki günlerde gelecek olan aşılara çevirdi Kıbrıs Rum tarafı Avrupa Birliği üzerinden Astra Zeneca-Oxford, Pfizer ve Moderna gibi uluslararası ilaç devlerinin üretmeye başladığı aşıları bekliyor. Bekleme süreci boyunca da bir yandan aşıların saklanacağı özel derin soğutucular aktif hale getirildi.





RUM BASINI: GÜNEYE GELECEK AŞILARIN BAZILARI KUZEYE VERİLECEK





Kıbrıs basınına yansıyan son bilgilere adaya AB üzerinden gelecek aşıların bir kısmı Kıbrıs Türk tarafına teslim edilecek. Duvar’a konuşan kaynaklar, Rum tarafının bu konunun netlik ve resmiyet kazanması için Kıbrıs Türk tarafından bazı bilgileri paylaşmasını beklediğini belirtti. Kıbrıs Rum tarafı, aşı paylaşımı konusunda kuzeyin nüfusuna dair net bilgiler istiyor.





Kıbrıs Türk tarafıysa bir yandan da Türkiye üzerinden ulaşacak Çin aşısına odaklanmış durumda. Son bilgilere göre bu konuda Ankara-Lefkoşa hattında mesafe kat edilmeye başlandı.