Samanyolu Haber /Dünya / KKTC'de 'dışarıda çalışma' yasağı getirildi /31 Ağustos 2020 20:54

KKTC'de 'dışarıda çalışma' yasağı getirildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) aşırı sıcaklar nedeniyle 5 Eylül Cumartesi gününe kadar 11.00-16.00 saatleri arasında dışarıda çalışma yasağı getirildi.

SHABER3.COM

KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede 45 derecenin üstünde seyreden aşırı sıcak nedeniyle 5 Eylül'e kadar 11.00-16.00 saatleri arasında dışarıda çalışma yasağı uygulanacak.

Bakanlık, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği ve Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği ile görüş alışverişinde bulunarak dışarıda çalışma saatlerini sabah 07.00-11.00 ile öğleden sonra 16.00-20.00 arası ya da 17.00- 21.00 arası olarak belirledi.

Çalışanların ve yurttaşların yasağa aykırı bir durum halinde Bakanlığa bağlı Alo 102 İhbar Hattı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sosyal medya hesaplarına ihbarda bulunabileceği belirtildi.

İhbarların Bakanlık tarafından değerlendirileceği ve yasağa uymayan işverenlere ilgili yasal mevzuat kapsamında yaptırım uygulanacağı ifade edildi.

KKTC Meteoroloji Dairesi, hafta içinde hava sıcaklığının 45 dereceye kadar çıkacağını duyurmuş, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililer ve vatandaşlara tedbirli olmalarını tavsiye etmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber KKTC'de 'dışarıda çalışma' yasağı getirildi Sonraki Haber >>

Uçurtmaya takılan çocuk uçtu

Uçurtmaya takılan çocuk uçtu

Akitçiler ekrana Anırkabir yazdı

Akitçiler ekrana Anırkabir yazdı

Diktatöre doğum gününde bağırdılar : ‘Yargılanacaksın!’

Diktatöre doğum gününde bağırdılar : ‘Yargılanacaksın!’

Norveç'te aşırı sağcılar Kur'an-ı Kerim yırttı

Norveç'te aşırı sağcılar Kur'an-ı Kerim yırttı

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakan provokatör ortalığı karıştırdı

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakan provokatör ortalığı karıştırdı

Japonya'da 'uçan araba' projesinde yolculu ilk deneme

Japonya'da 'uçan araba' projesinde yolculu ilk deneme

Beyaz Saray'dan ayrılan Cumhuriyetçilere şok

Beyaz Saray'dan ayrılan Cumhuriyetçilere şok

ABD'de Beyzbol maçları da ertelendi

ABD'de Beyzbol maçları da ertelendi

Bir su kemeri göçtü

Bir su kemeri göçtü

Trafik ışıklarında bekleyen minibüs patladı

Trafik ışıklarında bekleyen minibüs patladı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:22:05