KKTC'de ilk Koronavirüs vak'ası

Hastaneye kaldırılan G.E'nin (74) Kıbrıslı Türk olduğu ve tatil için gittiği Dubai'den İstanbul aktarması ile dönmesinin ardından, Koronavirüs belirtileri göstermeye başladığı belirtildi.





Belirtiler üzerine hastaneye kaldırılan hastanın beraberinde İstanbul'dan gelen grubun bir kısmının da karantinaya alındığı bildirildi.







Hasta ve yanındaki bütün yolcuların Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde özel olarak Koronavirüs için hazırlanan bölüme sevk edilmesi bekleniyor.





NUMUNELER TÜRKİYE'YE GÖNDERİLECEK





KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, Koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alınan hasta ile ilgili açıklama yaparken, hastadan alınan örneklerin kesin teşhis için Türkiye'ye gönderileceğini belirtti.





Doktorların ilk aşamada hastaya zatürre teşhisi koyduğunu söyleyen Pilli, hastanın Dubai'de tatildeyken Koronavirüs taşıma riski olan Çinli turistlerle aynı ortamda bulunmuş olabileceğinden tedbir amacıyla Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde gözlem altına alındığını kaydetti.