Samanyolu Haber /Gündem / KKTC'de ilk Koronavirüs vakası /10 Mart 2020 09:55

KKTC'de ilk Koronavirüs vakası

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de bir Alman turistte Korona Virüsü tespit edildi

SHABER3.COM

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, Almanya’dan ülkeye gelen 65 yaşındaki bir turiste Koronavirüs (Kovid 19) tespit edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, Alman turistle birlikte gelen 30 turistin de karantina altına alındığını açıkladı. İsmi açıklanmayan Alman turistin kaldığı otelin de karantina altına alınabileceği belirtiliyor.

Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti’nde dün 2 kişide koronavirüs tespit edilmişti. Bu gelişme ardından Kuzey Kıbrıs Bakanlar Kurulu sınır kapılarındaki önlemlerin artırılması kararı almıştı. Açıklamada, "Bakanlar Kurulumuz Hava ve Deniz Limanlarında uygulamada bulunan koranavirüse yönelik anket formu doldurarak ülkeye giriş yapılması kuralının kara sınır kapılarında da uygulamaya konulması kararını üretmiştir. Kara sınır kapılarından ülkemize giriş yapacak kişiler artık forum doldurma koşulu ile muhaceret işlemi gerçekleştirebileceklerdir" denilmişti.

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