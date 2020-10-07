Samanyolu Haber /Gündem / KKTC'de koalisyon dağıldı, hükümet düştü /07 Ekim 2020 00:15

KKTC'de koalisyon dağıldı, hükümet düştü

Kapalı Maraş'ın açılması kararı sonrasında hükümet ortaklarından Halkın Partisi'nin koalisyondan çekilme kararı almasıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) hükümet düştü.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ın başında olduğu hükümet ortağı Halkın Partisi'nin (HP) koalisyondan çekilme kararı almasıyla hükümet düştü.

Özersay, bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ersin Tatar'ın yaptığı "Maraş açıldı" açıklamasını eleştirerek "Maraş'ın açılması projesi bu değildir" demişti.

Tatar, bugün Erdoğan'la düzenlediği basın toplantısında 46 yıldır kapalı olan 'Hayalet Şehir' Kapalı Maraş'ın perşembe günü halkın kullanımına açılacağını söylemişti.
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