KKTC'de koalisyon dağıldı, hükümet düştü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ın başında olduğu hükümet ortağı Halkın Partisi'nin (HP) koalisyondan çekilme kararı almasıyla hükümet düştü.





Özersay, bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ersin Tatar'ın yaptığı "Maraş açıldı" açıklamasını eleştirerek "Maraş'ın açılması projesi bu değildir" demişti.





Tatar, bugün Erdoğan'la düzenlediği basın toplantısında 46 yıldır kapalı olan 'Hayalet Şehir' Kapalı Maraş'ın perşembe günü halkın kullanımına açılacağını söylemişti.