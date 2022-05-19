KKTC'de koalisyon yönetimi güvenoyu aldı

Yönetimsel olarak bir süredir siyasi çalkantıların yaşandığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni bir gelişme yaşandığı aktarıldı.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisinden (YDP) oluşan koalisyon yönetimi, meclisten güvenoyu aldı.Cumhuriyet Meclisinde yapılan güven oylamasına katılan milletvekillerinden 29'u kabul, 20'si ret oyu kullanırken bir milletvekili oylamaya katılmadı.Oylamada muhalefet partileri Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ve Halkın Partisi (HP) ret oyu kullandı.Yönetimin güvenoyu almasının ardından kürsüde teşekkür konuşması yapan Başbakan Ünal Üstel, "Biz ateşten gömleği giydik, ülkemiz, devletimiz için çalışacağız. Bu zor günlerden sevgiyle birlik beraberlik içinde Anavatan'ın desteğiyle çıkacağız" dedi.UBP-DP-YDP koalisyon yönetimi Ünal Üstel başkanlığında 12 Mayıs'ta kurulmuştu.