KKTC'de seçim ikinci tura kaldı

KKTC'de bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde hiçbir aday yüzde 50'nin üzerinde oy alamadı. İkinci tura kalan seçimde Ankara'ya yakınlığıyla bilinen Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) adayı Başbakan Ersin Tatar ile bağımsız aday mevcut Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yarışacak.







İkinci turun kaderini ise seçimde üçüncü olan ve federasyon yanlısı siyasi çizgisiyle tanınan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman belirleyecek gibi görünüyor.





EN ÇOK ADAYIN YARIŞTIĞI SEÇİM





Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, bugün 10. kez cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitti. Cumhurbaşkanlığı seçiminde 7'si bağımsız 11 aday yarıştı.





Kayıtlı 198 bin 867 seçmenin bulunduğu seçimde vatandaşlar 738 sandıkta oy kullandı.Yerel saatle 18.00'de sandıklar kapandı, oy sayım işlemi başladı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçimlere katılım oranının yüzde 55 civarında olduğunu duyurdu.





Bugünkü seçim, KKTC'de en çok adayın yarıştığı cumhurbaşkanlığı seçimi olarak tarihe geçti.





İKİNCİ TUR 18 EKİM'DE





Yüzde 98.64'ü açılan sandıklardan çıkan sonuca göre Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar oyların yüzde 32.45'ini aldı. İkinci sıradaki Mustafa Akıncı’nın oy oranı 29.76. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ise oyların 21.61'ni alarak ilk turu üçüncü sırada bitirdi.





Adaylardan hiçbirinin ilk turda salt çoğunluğa erişememesi nedeniyle, en yüksek oyu alan Tatar ve Akıncı, 18 Ekim'de ikinci turda karşı karşıya gelecek.



