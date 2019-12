KKTC'de seçim süreci başladı

Kıbrıs’ın kuzeyinde Nisan ayında gerçekleştirilecek olan cumhurbaşkanlığı seçim süreci dün Lefkoşa’da başladı. Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) dün akşam Genişletilmiş Parti Meclisi’nde 2020 Nisan ayında gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılacak adayının Genel Başkan Tufan Erhürman olduğunu açıkladı.







TECRÜBELİ HUKUKÇU ADAYLIĞINI AÇIKLADI





Dün akşam gerçekleştirilen oylamada, CTP’nin üyeleri oybirliğiyle akademisyen ve eski Başbakan Tufan Erhürman cumhurbaşkanlığına aday gösterdi. Tecrübeli bir hukukçu olan ve Kıbrıs sorununu yakından tanıyan Erhürman, aday gösterilmesinden sonra yaptığı konuşmada “Bir an önce yalnızca Kıbrıs’ta değil, bölgemizde de barış diyoruz. Bu adayı, zenginlikleriyle, doğal güzellikleriyle, bütün potansiyeliyle, her şeyiyle adil bir biçimde paylaşmak, barış içinde bir arada yaşamak hem Kıbrıslı Türklere hem Kıbrıslı Rumlara hem de geleceğini bu adada kuran, düşleyen herkese, dahası tüm bölgeye, tüm bölge ülkelerine kazandırabilecekken, hep birlikte kaybetmemize yol açan bu sürmez durumdan bir an önce kurtulmamız gerekiyor” dedi.





Zaman kaybetmeden Kıbrıs’taki sorunların bir an evvel çözüme kavuşması gerektiğini vurgulayan Erhürman “Çözüm irademizi bıkmadan usanmadan ortaya koyarken, eş zamanlı olarak, bu öngörülemez, sürmez durumdan uzaklaşmamızı sağlayacak güven yaratıcı önlemlerin ve tek taraflı hamlelerin hiç zaman kaybedilmeksizin hayata geçirilmesini hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.





DİĞER OLASI ADAYLAR





Lefkoşa’da Erhürman’ın adaylığını açıklaması ile beraber KKTC’deki cumhurbaşkanlığı seçim süreci de resmen başlamış oldu. Kıbrıs Türk siyasi ve basın kulvarlarına yansıyan son bilgilere göre Nisan ayındaki seçimlere görev başında olan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın da katılması bekleniyor.





Seçimlerde Kıbrıs Türk Sağını temsilen Ulusal Birlik Partisi (UBP) ve Başbakan Ersin Tatar’ın da adaylığını açıklaması bekleniyor. Tatar şu ana dek nihai kararını açıklamış değil. Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın, Yeniden Doğuş Partisi Erhan Arıklı’nın, kurucu cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın oğlu, Serdar Denktaş’ın ve eski Meclis Başkanı Sibel Siber’in de ismi cumhurbaşkanlığı aday adayları listesinde yer alıyor.





Nisan ayındaki seçimlerin ikinci turda sonuçlanması beklenirken, son anketler ve kamuoyu yoklamaları Cumhurbaşkanı Akıncı’nın an itibari ile diğer adayların önünde yarışa başlayacağını öngörüyor.