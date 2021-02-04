Samanyolu Haber /Gündem / KKTC'de tam sokağa çıkma yasağı kararı alındı /04 Şubat 2021 22:59

KKTC'de tam sokağa çıkma yasağı kararı alındı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) koronavirüs nedeniyle 15 Şubat'a kadar tam sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karar verildiği belirtildi.

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KKTC'de yarından itibaren 15 Şubat'ta kadar ülke genelinde tam sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

KKTC'de Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası açıklama yapan Başbakan Ersan Saner, ülke genelinde yarın akşam 20.00'den, 15 Şubat saat 05.00'e kadar elzem ihtiyaçları dışında tam sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı.

Saner'in açıkladığı Bakanlar Kurulu kararları şöyle:

- 5 Şubat saat 20.00'den itibaren 15 Şubat sabah saat 05.00'e kadar Tam Sokağa Çıkma yasağı uygulanacak.

- İlçeler arasındaki tüm giriş-çıkışlar kapatıldı.

- Market, kasap, manav vb. elzem yerler 08:00-17.00 saatleri arasında açık olacak.

- 7 ve 14 Şubat Pazar günleri nöbetçi eczaneler hariç tüm sektörler kapalı olacak.

- İlçe Emniyet Kurulu tarafından verilen tüm izinler iptal edildi.

- Tüm bankalar 8-12 Şubat tarihleri dahil olmak üzere 5 gün tatil edildi.
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