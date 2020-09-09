Samanyolu Haber /Dünya / KKTC'deki Covid-19 hastaları Türkiye'ye getiriliyor /09 Eylül 2020 20:26

KKTC'deki Covid-19 hastaları Türkiye'ye getiriliyor

KKTC Başbakanı Ersin Tatar "Türkiye, bu gece yarısından itibaren buradaki Covid-19 hastalarının Türkiye'deki sağlık servislerine nakline başlıyor" açıklamasını yaptı.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye’nin, gece yarısından itibaren KKTC’deki yeni tip korona virüsü (Covid-19) hastalarının Türkiye’deki sağlık servislerine nakline başlayacağını açıkladı.

Başbakan Tatar, yaptığı yazılı açıklamada, anavatan Türkiye’nin her zaman ve her konuda olduğu gibi Covid-19’la mücadelesinde de KKTC’nin yanında olmaya devam ettiğini belirtti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın, 27 Ağustos’ta Türkiye’nin KKTC sağlık sistemi üzerinde herhangi bir yük oluşmasına izin vermeyeceğini ve KKTC’de pozitif vaka sayısının artması durumunda hastaların ambulans uçaklarla Türkiye’deki hastanelere taşınmalarının sağlanacağını belirttiğini hatırlatan Tatar, “İşte bu çerçevede Türkiye bu gece yarısından itibaren buradaki Covid-19 hastalarının Türkiye’deki sağlık servislerine nakline başlıyor” ifadelerini kullandı. 
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