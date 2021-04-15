Samanyolu Haber /Gündem / KKTC'deki Kur'an kursları kapatılıyor /15 Nisan 2021 22:01

KKTC'deki Kur'an kursları kapatılıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC), ‘laiklik’ ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle açılan dava sonucu ülkedeki Kur'an kurslarının kapatılacağı belirtildi.

SHABER3.COM

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Anayasa Mahkemesi Kur'an kurslarının anayasanın laiklik ilkesine karşı olduğu gerekçesi ile kapatılmasına karar verdi.

Hizmet Sendikası (HİZMET-SEN) tarafından devlete açılan dava sonucuna göre, Din İşleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Değişiklik Yasası'na yeni eklenen 8B maddesi yani Din İşleri Komisyonu'nun "Kur'an Kursu" düzenleme yetkisi elinden alındı.

Anayasa Mahkemesi'nin aldığı karar ile Kur'an kurslarının faaliyetleri KKTC'de resmen durduruldu.

Bu karar, KKTC'de Kur'an kurslarıyla ilgili verilen ilk karar olduğu gibi; laiklik ilkesinin tartışıldığı ilk dava olma özelliğine de sahip.
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