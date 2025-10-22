Samanyolu Haber /Gündem / KKTC '82'inci il' tartışmasında Bahçeli'yi kızdıracak: 'Açık bir saldırı ve saygısızlık' /22 Ekim 2025 10:22

KKTC '82'inci il' tartışmasında Bahçeli'yi kızdıracak: 'Açık bir saldırı ve saygısızlık'

Devlet Bahçeli'nin KKTC'nin Türkiye'nin 82'inci ili olsun çıkışına Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Erhürman'ın partisi CTP'den tepki geldi. Parti, "Bu tür açıklamalar, Kıbrıs Türk halkının kendi kaderini tayin hakkına, yıllardır süregelen kendi kendini yönetme mücadelesine ve uluslararası alanda saygı gören eşit siyasi özne olma talebine açık bir saldırı ve saygısızlıktır" ifadelerini kullandı.

SHABER3.COM

KKTC'de Cumhurbaşkanlığını Tufan Erhürman'ın kazanmasının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dikkat çekici yorumlarda bulundu. Bahçeli, bugünkü grup toplantısında, "KKTC parlamentosu acilen toplanmalı, federasyona dönüşün kabul edilemeyeceğini ilan etmeli ve T.C.'ye katılma kararı almalıdır. 81 Düzce'den hemen sonra 82 Kerkük, 83 Musul deme hakkının önünde hiçbir güç duramayacaktır. 81 Düzce'den sonra 82'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olması artık hayat memat konusu haline gelmiştir" ifadelerini kullandı.

"KIBRIS TÜRK HALKININ KENDİ KADERİNİ TAYİN HAKKINA, AÇIK BİR SALDIRI VE SAYGISIZLIKTIR"
KKTC'de Cumhurbaşkanlığını kazanan Tufan Erhürman'ın partisi Cumhuriyetçi Türk Partisi'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kaydedildi:

"Türkiye Cumhuriyeti siyasi partilerinden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türkiye’nin ‘82. ili’ olması yönündeki ifadeleri, Kıbrıs Türk halkının iradesine, siyasi eşitliğine ve uluslararası hukuk gerçeklerine tamamen aykırıdır. Kabul edilemezdir.

Bu tür açıklamalar, Kıbrıs Türk halkının kendi kaderini tayin hakkına, yıllardır süregelen kendi kendini yönetme mücadelesine ve uluslararası alanda saygı gören eşit siyasi özne olma talebine açık bir saldırı ve saygısızlıktır.

Kıbrıs Türk halkının iradesini değersizleştiren herhangi bir siyasi söylem bizim için kabul edilebilir değildir.

CTP olarak hem toplumsal kardeşlik ruhunun pekişmesine hem de Türkiye Cumhuriyeti ile saygın kardeşlik ilişkilerinin gelişmesine katkı koymaya ve tüm kesimleri bu bilinçle hareket etmeye davet ederiz."
