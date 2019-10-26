Samanyolu Haber /Gündem / KKTC'den Devlet Bahçeli'ye 'İhanet' tepkisi /26 Ekim 2019 19:27

KKTC'den Devlet Bahçeli'ye 'İhanet' tepkisi

Suriye'deki askeri operasyona tepki gösteren KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya tepki gösteren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu'dan eleştiri geldi.

SHABER3.COM

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya yönelik, "Kıbrıs Türklüğüne ihanet ettiğini kanıtlamıştır" sözlerine tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Burcu, Behçeli'nin sözleri üzerine yazılı açıklama yaptı. Burcu, "Bahçeli, bugün uzun yazılı bir açıklama yapmış, bu açıklamasında neredeyse saldırmadığı ülke ve kişi kalmamış ve bir bölümünde de çok çirkin bir şekilde Cumhurbaşkanımız Mustafa Akıncı'yı da faşizan bir dil ve üslupla hedef almıştır" dedi.

Burcu açıklamasına şöyle devam etti; "Cumhurbaşkanımız Mustafa Akıncı, Devlet Bahçeli'nin iddia ettiği gibi Kıbrıs Türklüğüne ihanet eden bir lider değil, tam tersine Kıbrıs Türk halkının bağrından çıkan, halkımızın meşru hak ve çıkarları ile onurunu her şeyin üstünde tutan ve çağdaş Kıbrıs Türk halkını en iyi şekilde temsil eden bir liderdir. Kıbrıs Türk halkı, uzun yıllardan beridir Atatürk ilkelerini gönülden içselleştirmiş bir halktır. Atatürk Türkiye'sinin bütün bu çağ dışı anlayışları aşacağına ve büyük önderin işaret ettiği çağdaş uygarlık düzeyine ulaşacağına olan inancımızla, birkaç gün sonra kuruluş yıldönümü olan Türkiye Cumhuriyeti'nin 96 yılını da bu vesileyle kutlarız."

Bahçeli ne demişti?

MHP Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 15'inci Dönem Açılış törenine katılan Devlet Bahçeli, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı da eleştirerek, "KKTC Cumhurbaşkanı, çirkef ve çirkin mesajlarıyla Kıbrıs Harekatı ve Barış Pınarı Harekatı'nı aynı kefeye koyarak oturduğu koltuğa, dökülen şehit kanlarına, Kıbrıs Türklüğüne ihanet ettiğini kanıtlamıştır. Nitekim uyuyan komünist uyanmış, zalimlerle birlikte eş zamanlı olarak devreye girmiştir" demişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber KKTC'den Devlet Bahçeli'ye 'İhanet' tepkisi Sonraki Haber >>

Dünya çocuklarından IFLC sahnesinde barış mesajı

Dünya çocuklarından IFLC sahnesinde barış mesajı

Ağbaba: O mektubu yırtıp atmayanların Allah belasını versin!

Ağbaba: O mektubu yırtıp atmayanların Allah belasını versin!

Erdoğan camiyi miting alanına çevirdi

Erdoğan camiyi miting alanına çevirdi

AKP'li vekilden Kadın başkana ayıp

AKP'li vekilden Kadın başkana ayıp

Bu fotoğrafa iyi bakınız!

Bu fotoğrafa iyi bakınız!

Özgür Kaya bilinmeyen bir salonda yargılanıyor

Özgür Kaya bilinmeyen bir salonda yargılanıyor

Putin'in el hareketi kameraya yansıdı, Erdoğan'a haritayı kapattırdı

Putin'in el hareketi kameraya yansıdı, Erdoğan'a haritayı kapattırdı

Gemi suya inerken heyecanlı dakikalar

Gemi suya inerken heyecanlı dakikalar

Köstebekten kurtulayım derken

Köstebekten kurtulayım derken

İşte 20 saniyede 'Hong Kong'

İşte 20 saniyede 'Hong Kong'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:03:53