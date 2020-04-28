KKTC'den sevindiren Koronavirüs haberi...

KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkede son 11 gündür yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakası görülmediğini açıkladı.
Bakan Pilli, Kuzey Kıbrıs Cumhuriyet Meclisi'nde Covid-19'a ilişkin son verileri paylaştı. Pilli, son 24 saatte 372 test yapıldığını ve yeni Covid-19 vakasına rastlanmadığını söyledi.
Kuzey Kıbrıs'ta ilk Covid-19 vakası 10 Mart'ta bir Alman turistte görülürken, bugüne dek virüs sebebiyle 4 kişi yaşamını yitirdi.
Kıbrıs Cumhuriyeti'nde 15 yeni vaka
Kıbrıs basınında yer alan haberlere göre, Kıbrıs Cumhuriyeti'nde 15 yeni Covid-19 vakasına rastlandı.
Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, bugün 2 bin 999 test yapıldığını açıklarken, ülkede toplam vaka sayısının 837'ye yükseldiğini duyurdu.
Kıbrıs Cumhuriyeti'nde ilk Covid-19 vakası 9 Mart'ta görüldü, bugüne kadar virüs sebebiyle 15 kişi hayatını kaybetti.