Samanyolu Haber /Ekonomi / KKTC'den "yerli oto" çalımı /21 Şubat 2020 13:43

KKTC'den "yerli oto" çalımı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ilk yerli otomobiline "Günsel" ismini verdi. Üretim 2021'de başlayacak. Türkiye'de ise Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetinin İtalya'dan gemi ile getirdiği "yerli" otomobilin motorunun Alman Bosch firmasından, bataryaların Çin'den ithal edileceği ortaya çıkmıştı. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) ortaklarının montajın yapılacağı fabrikayı ne zaman inşâ edeceği de meçhul!

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ilk yerli otomobili Günsel Oto B9'u Girne’de tanıttı.

Tanıtıma Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Kudret Özersay, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, KKTC 3'üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile çok sayıda davetli katıldı.

İSMİ GÜNSEL, ÜRETİMİ 2021'DE

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Ar-Ge ekipleri ile otomotiv mühendisliği bölümü tarafından 2016'de prototip üretimi tamamlanan "GÜNSEL" ismi verilen ilk modeli "B9" ile ikinci modeli SUV tipi J9'un teknik özelleri anlatıldı.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar,  "KKTC adına sevindirici bir olaya şahitlik ediyoruz ve bu güzelliği ortaya koyanları tebrik etmek istiyorum." dedi.

Elektirkle çalışacak olan Günsel'in 'B9' ile SUV tipi 'J9' olmak üzere 2 adet modeli olacak.

Üç renk olarak tanıtılan Günsel'in seri üretimi ise 2021'de başlayacak.
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