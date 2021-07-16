Samanyolu Haber /Gündem / "KKTC'nin adı değişiyor" iddiası /16 Temmuz 2021 21:47

"KKTC'nin adı değişiyor" iddiası

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı'nın yaptığı açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adının değiştirilmesinin düşünüldüğünü belirttiği ifade edildi.

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KKTC Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, sosyal medya hesabı üzerinden ‘Devletin adı, Başkanlık sistemi ve YDP…’ başlığıyla bir açıklama yayımladı. 

Londra Gündem'in aktardığı habere göre; Arık, ülkenin adının değişeceğini belirtti. 

Arıklı, bugün katıldığı bir TV programdaki açıklamalarına işaret ederek, “YDP olarak önümüzdeki dönem ‘sistem değişikliği’ konusunu gündemimize aldık” ifadelerini kullanarak, ülkenin adının 'Kıbrıs Türk Cumhuriyeti' olarak değiştirileceğini söyledi.

"EN KOLAY YOL"

Erhan Arıklı ayrıca, sistem değişikliği için anayasanın değiştirilmesi gerektiğinin altını çizerek, “Oysa biz Anayasamızı bir türlü değiştiremiyoruz. Bunu yapmanın en kolay yolu devletimizin adını Kıbrıs Türk Devleti olarak değiştirmek. Bu isim bize Annan Planında BM tarafından verilmişti. İKO’da da bu şekilde gözlemci üye olarak bulunuyoruz" açıklamasında bulundu.

Bu konunun önümüzdeki süreçte ana konulardan biri olacağını belirten Arıklı, "YDP olarak biz bu konuda kendi çalışmalarımıza başladık" dedi.


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