KKTC'nin adı mı değişiyor?

AKP Dış Politikasının önemli sayfalarından olan Türk Devletleri Teşkilatı ülkelerinin Güney Kıbrıs Rum Yönetimini tanıma kararı almasının ardından Kıbrıs gündemi tekrardan alevlenmişti.



1 Mayıs 2025 günü Teknofest'in KKTC'de düzenlediği etkinlikte 'Türkiye'nin desteğiyle birliğini sürdürmeye devam edeceğini' söyleyen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dikkat çekici bir çıkış yaptı.



"KKTC'NİN İSMİ KEŞKE DEĞİŞSE"

Sözcü'de yer alan habere göre KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bir gazetecinin sorduğu 'KKTC'nin isminin Kıbrıs Türk Devleti olarak değiştirilmesine nasıl karşılık verirsiniz?' sorusuna verdiği yanıt dikkat çekti.



'Keşke olabilse' diyerek başladığı yanıtında Tatar şu ifadeleri kullandı:



"Bu işin Kuzeyi ve Güneyi kalmadı. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olur. Keşke olabilse benim tek söyleyeceğim artık KKTC'nin mutlak süratte bu iki devlet içerisinde sahip çıkmasıdır. Federasyon defteri kazanmıştır. Dolayısıyla Kuzey'in hükmü düşmüştür. Bak bu önemli olan."