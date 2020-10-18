KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı Ersin Tatar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Ersin Tatar oyların yüzde 51,74'ünü, eski Cumhurbaşkanı Mustafa AKıncı oyların yüzde 48,26'sını aldı.







KKTC’de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oy verme işlemi sona erdi.





Seçimlere yaklaşık katılım oranı yüzde 65 oldu. KKTC'de eski Cumhurbaşkanı bağımsız aday Mustafa Akıncı ile Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) adayı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı için yarıştı.





11 Ekim'de yapılan seçimin ilk turunu Tatar oyların yüzde 32,34'ünü alarak birinci, Akıncı ise yüzde 29,80'ini alarak ikinci sırada tamamlamıştı.





KKTC Cumhurbaşkanı olarak seçilen Ersin Tatar, "Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakın aday" diye nitelendirilmişti.

ERSİN TATAR KİMDİR?





KKTC’de 30 Ekim 2018’den bu yana UBP Genel Başkanlığı görevini sürdüren Ersin Tatar, 1960 yılında Lefkoşa’da doğdu.





Lise öğrenimini İngiltere’de tamamlayan, 1982 yılında Cambridge Üniversitesi'nden mezun olan ve 1982-1986 yıllarında İngiltere’de PriceWaterhouse’da çalışan Tatar, CharteredAccountant unvanını aldı.





Tatar, 1986-1991 yıllarında İngiltere’de PollyPeck Firması’nda, 1991-1992 yıllarında Ankara’da FMC-Nurol Savunma Sanayi AŞ’de finansman müdürü olarak çalıştı.





1992-2001 yıllarında İstanbul’da Show TV’de Genel Koordinatörlük yapan Ersin Tatar, 1996’da KKTC’nin ilk özel televizyon kanalı "Kanal T"yi kurdu.





Tatar, 2003 yılında UBP ile siyasete atıldı. 19 Nisan 2009 erken genel seçimlerinde UBP’den Lefkoşa Milletvekili seçildi.





4 Mayıs 2009 tarihinde kurulan Derviş Eroğlu hükümetinde Maliye Bakanı görevine getirilen Ersin Tatar, 27 Mayıs 2010’da kurulan İrsen Küçük hükümetinde de bu görevini sürdürdü.





HÜSEYİN ÖZGÜRGÜN YARIŞTAN ÇEKİLİNCE...





KKTC’de 28 Temmuz 2013 erken genel seçimlerinde yeniden UBP’den Lefkoşa Milletvekili seçilen Tatar, 8'inci dönemde Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanlığı yaptı.





Ersin Tatar, 7 Ocak 2018 erken genel seçimlerinde yeniden UBP Lefkoşa Milletvekili seçildi. 27-28 Ekim 2018’deki UBP Kurultayı’nda Hüseyin Özgürgün ile ikinci tura kalan Tatar, Özgürgün’ün yarıştan çekildiğini açıklamasıyla Genel Başkan seçildi.