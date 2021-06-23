Samanyolu Haber /Gündem / KKTC'ye gidecek Türk vatandaşlarına uyarı /23 Haziran 2021 00:34

KKTC'ye gidecek Türk vatandaşlarına uyarı

Türkiye'den KKTC'ye gidecek olan Türk vatandaşları için yapılacak işlemlerde yeni kimlik kartının geçerli olacağı belirtildi.

SHABER3.COM

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gidecek vatandaşların, 30 Haziran 2021 tarihinden itibaren artık sadece yeni tip kimlik kartı ile çıkış yapabileceği bildirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre, 30 Haziran itibarıyla KKTC'ye gidecek Türk vatandaşlarının eski tip nüfus cüzdanları ile Türkiye'den çıkışları sonlandırılacak.

Duyuruda, "30 Haziran 2021 tarihi itibariyle KKTC'ye gidecek Türk vatandaşlarının eski tip nüfus cüzdanları ile ülkemizden çıkış işlemleri sonlandırılacaktır. Yeni tip kimlik kartı ile çıkılması zorunludur" denildi.
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