Samanyolu Haber /Teknoloji / Klasik arama motorları tarih mi oluyor: Süper tarayıcı ChatGPT Atlas tanıtıldı /22 Ekim 2025 09:35

Klasik arama motorları tarih mi oluyor: Süper tarayıcı ChatGPT Atlas tanıtıldı

ChatGPT’nin üreticisi OpenAI, yapay zekayı doğrudan tarayıcıya entegre eden ‘ChatGPT Atlas’ı duyurdu. Atlas, kullanıcıyı web’de adım adım takip eden, görevleri anlayan ve kişisel asistan gibi hareket eden bir 'süper tarayıcı' görevi için kullanılacak.

SHABER3.COM

Yapay zeka şirketi OpenAI, ChatGPT’nin gücünü doğrudan internet deneyimine taşıyan ‘ChatGPT Atlas’ adlı yeni tarayıcısını tanıttı. Şirket, Atlas’ı 'sadece bir tarayıcı değil, kişisel bir dijital asistan' olarak tanımladı. OpenAI geçen yıl ChatGPT’ye internette güncel bilgiye erişim özelliği eklemişti. Yeni adım olan Atlas, bu yeteneği bir adım öteye taşıyor. Yani artık kullanıcı hangi siteye girerse girsin, ChatGPT arka planda eşlik edecek ve kullanıcının amacını anlayarak görevleri otomatik yerine getirebilecek.

HAFIZA ÖZELLİĞİ DE DEVREDE
Tarayıcı, ChatGPT’nin hafıza özelliğini doğrudan entegre ediyor. Böylece önceki konuşmalardan ve geçmiş etkileşimlerden yola çıkarak kullanıcının yeni isteklerine daha hızlı yanıt verebiliyor. OpenAI’nin tanıtım metninde bir öğrenci deneyimine de yer verildi: "Eskiden ChatGPT’ye soru sorabilmek için ekran görüntüsü alırdım. Artık Atlas, baktığım içeriği anında anlayarak öğrenmemi kolaylaştırıyor."

'AJAN MODU'
Atlas aynı zamanda ‘ajan modu’ adlı yeni bir özellikle geliyor. Bu mod sayesinde ChatGPT, ziyaret edilen sayfalarla doğrudan etkileşime geçebiliyor.

Örneğin bir alışveriş sitesinde ürünleri karşılaştırabiliyor, araştırma yapabiliyor ya da kullanıcı adına etkinlik planlayabiliyor. Atlas şu anda macOS kullanıcılarına sunuldu. Windows, iOS ve Android sürümlerinin ise önümüzdeki haftalarda yayınlanması bekleniyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Klasik arama motorları tarih mi oluyor: Süper tarayıcı... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:20:38