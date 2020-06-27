Samanyolu Haber /Dünya / KLM de kurtarılıyor /27 Haziran 2020 12:47

KLM de kurtarılıyor

Korona krizi nedeniyle zorlanan Hollanda Kraliyet Havayolları KLM, 3 milyar 400 milyon euro devlet desteği alacak. Kurtarma paketiyle şirketin içinde bulunduğu krizi en az hasarla atlatması amaçlanıyor.

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KLM CEO'su Pieter Elbers, yaptığı açıklamada korona salgını nedeniyle şirketin eşi görülmemiş bir krizle karşı karşıya olduğunu ve devletin kendilerine yönelik önerdiği yardımı kabul ettiklerini söyledi.

Air France ve KLM'ye toplam 10 milyar euro

DW Türkçe'de yer alan habere göre böylece Fransa'nın Air France ile Hollanda'nın KLM şirketlerinin 2004 yılında birleşmesi sonucu ortaya çıkan Air France - KLM ortaklığı her iki devletten toplam 10 milyar euronun üzerinde kurtarma yardımı almış olacak.

Fransa'nın Air France için 7 milyar euroluk kurtarma paketi açıklamasının ardından Hollanda hükümeti de KLM için harekete geçmişti.

Hollanda hükümeti söz konusu yardımın 1 milyar eurosunun doğrudan kredi, 2 milyar 400 milyon eurosunun ise banka teminatı şeklinde olacağını duyurdu. Fransa hükümetinin yardımı da doğrudan kredi ve banka teminatını kapsıyor.

Air France-KLM'de Fransız ve Hollanda devletinin yüzde 14'er hissesi bulunuyor.

Hollanda hükümetinin kurtarma paketinin parlamentonun ve AB Komisyonu'nun onayına sunulması gerekiyor.

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