Samanyolu Haber /Spor / Kloop, Türk yıldızın peşine düştü /26 Temmuz 2020 19:50

Kloop, Türk yıldızın peşine düştü

Liverpool'u 30 yıl sonra şampiyonluğu taşıyan Alman teknik adam Jurgen Kloop, Türk milli futbolcunun peşinde.İngiltere Premier Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Liverpool'dan flaş bir transfer hamlesi geldi.

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Stoper bölgesine transfer yapmayı amaçlayan Merseyside ekibinde teknik direktör Jurgen Kloop, Schalke 04'teki performansı ile dikkatleri üzerine çeken 20 yaşındaki milli yıldızı kadrosunda görmek istiyor. Buna göre harekete geçen Liverpool yönetiminin transfer için görüşmelere başladığı belirtildi.

İngiltere Premier Lig'de 30 yıl aradan sonra şampiyonluğa ulaşan Liverpool hız kesmeden önümüzdeki sezonun kadro yapılanma çalışmalarına başladı.

Savunmaya takviye yapmayı planlayan Merseyside ekibinden flaş bir transfer hamlesi geldi. Jurgen Klopp'un teknik direktörlüğünü yaptığı Liverpool, milli yıldız Ozan Kabak'ın peşine düştü.

Almanya basınından Bild'in haberine göre, Liverpool, Ozan Kabak'ın transferi için görüşmelere başladı. Haberde, ekonomik olarak rahatlamak isteyen Schalke 04'ün genç stoperin bonservisi için 35 milyon euro belirlediği kaydedildi..

20 yaşındaki stoper bu sezon Bundesliga'da Schalke 04 formasıyla gösterdiği performansla dikkatlerini üzerine çekti. Bu sezon Alman ekibinde 28 maçta forma giyen Ozan Kabak, 3 gol attı.
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