KOAH hastası cezaevinde ikinci kez korona oldu

Batman Yüksek Güvenlikli T Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Veysel Karani Belediyesi eski Eşbaşkanı Enes Cengiz, 6 aydır hiçbir gerekçe sunulmadan tek kişilik koğuşta kalmasına rağmen koronavirüse yakalandı.





“BABAMIN SAĞLIĞI TEHLİKEDE”

Enes Cengiz’in Era Cengiz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Tek kişilik küçük bir odaya bu kadar baskının yapılması babamın sağlığını tehlikeye atmış durumda. Ve tüm sorumlu Batman Yüksek Güvenlikli Cezaevinin idaresidir. Cezaevi müdürü 11 Mayıs’ta babam için ‘Testi pozitif değil, hastaneye gittiği için izolasyonda’ dediği gün babam Kovid-19 oluşunun 5. günündeydi. 6 aydır tek kişilik odada tutulmasına rağmen ‘Burada tek başına kalan kimse yok’ dedi.” dedi.









Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan bir soruşturma kapsamında 21 Aralık 2016 yılında gözaltına alınan Demokratik Bölgeler Partisi’nin (DBP) Baykan’a bağlı Veysel Karani Belde Belediyesi Eşbaşkanı Enes Cengiz, sevk edildiği adliyede “Örgüt üyesi olmak” iddiasıyla tutuklandı ve yerine kayyım atandı. Hakkında Siirt 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılan Cengiz’e, aynı suçlama ile 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Cengiz, tutuklu bulunduğu Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi’nden 8 ay önce Batman’ın Beşiri ilçesinde bulunan Yüksek Güvenlikli T Tipi Kapalı Cezaevi’ne sevk edildi. Sevk edildiği cezaevinde 2 ay boyunca 3 kişilik koğuşa alınan Cengiz, daha sonra hiçbir gerekçe gösterilmeden tek kişilik odaya alındı ve 6 aydır tek başına bir odada kalıyor.





Cezaevinde Kovid-19 için yeterli tedbirlerin alınmadığı ve tutukluların bulunduğu odalara haftada 3 kez baskın yapıldığı belirtilirken, tek başına bir odada olan Enes Cengiz koronavirüse yakalandı. 7 Mayıs günü yapılan PCR testi pozitif çıkan Cengiz, haftalık telefon görüşmesinde yaşadıklarını ailesi aracılığıyla anlattı.





“SÜREKLİ BASKIN YAPILDIĞI İÇİN VİRÜS KAPTI”

Cezaevi yönetiminin keyfi uygulamalarda bulunduğunu belirten Enes Cengiz’in kızı Esra Cengiz, “Babam 4 yıl Siirt Cezaevi’nde kaldıktan sonra Beşiri’ye getirildi. Ancak 2 ay 3 kişilik odaya alındı. Daha sonra hiçbir gerekçe gösterilmeden tek kişilik odaya alındı. Sürekli baskın olduğunu ve eşyalarında dağıtıldığını söyledi. 6 aydır tek başına bir odada kalıyor. Haftada 2 ya da 3 kez baskın oluyor. Yapılan baskınlarda herhangi bir koronavirüs önlemi de alınmadığından kaynaklı babam tek kişilik hücrede virüse yakalanmış. Tek kişilik odaya bu kadar baskın neden yapılıyor” diye sordu.





DUYARLILIK ÇAĞRISI YAPTI

Babasının yetkililerin sorumsuzluğu yüzünden virüse yakalandığını kaydeden Cengiz, “Zaten babamın Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) var. Onun dışında bel ve boyun fıtığı da var. Geçen sene bel fıtığı ameliyatı oldu. Topuk dikeni hastalığına da yakalanmış. Bu hastalıklar virüse yakalanan biri için kritik durum oluşturuyor. Özellikle nefes darlığı için. Cezaevi yönetiminin buna ilişkin acil bir şekilde tedbir alması gerekiyor” ifadelerini kullandı. Cezaevi uygulamalarının keyfi bir şekilde devam ettiğine dikkat çeken Cengiz, babasına bir şey olması halinde sorumlusunun cezaevi idaresi olacağını kaydederek, kamuoyuna duyarlılık çağrısı yaptı.