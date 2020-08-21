Kobane: 'Garantörleri Türk saldırılarını durdurmaya çağırıyoruz'

Resmi Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Kobani, 17 ve 22 Ekim anlaşmalarına rağmen Türkiye’nin devam eden saldırılarına dikkat çekti.







Türkiye’nin Rojava’ya yönelik saldırılarının durdurulması gerektiğini belirten Mazlum Abdi şunları söyledi:





"Bu haftanın başlarında Türkiye, 17 ve 22 Ekim ateşkes anlaşmalarını alenen ihlal etti ve Eyn İsa’da bir sürücünün ölümüne ve bir yolcunun da yaralanmasına neden oldu. Türk saldırısı rutin görevleri yerine getiren savunma komitesinden bir yetkiliyi hedef aldı. İstanbul ve Soçi anlaşmalarının garantörlerini görevlerini yerine getirmeye ve Türk ihlallerini durduracak bir mekanizma bulmaya, bölge sakinlerini ve idari çalışanları kasıtlı ve sürekli süren bu saldırılardan korumaya çağırıyoruz."