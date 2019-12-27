Samanyolu Haber /Dünya / Kobane: Kapılarımız İdlib halkına açık /27 Aralık 2019 19:52

Kobane: Kapılarımız İdlib halkına açık

İdlib'de Şam ordusunun Rusya desteğiyle başlattığı operasyonlar sürüyor. Şam ordusu ilerlerken İdlib halkı göç yollarına düştü.

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Onbinlerce insan Türkiye sınırına akın ederken, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Kobane'den (Ebdi) bir açıklama geldi. Kobane, İdlib’de yaşanılanların Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bölgeyi yok etme planlarının bir parçası olduğunu belirterek, “Kapılarımız İdlib halkımıza açıktır" dedi.

Mazlum Kobane, resmi twitter hesabından İdlib’de yaşanan gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. SDG Komutanı General Mazlum Kobane, şöyle dedi:

“Bu yıkıcı savaş durdurulmalıdır. Sivilleri ve halkın onurunu korumak ile Suriye halklarının ev ve kanı üzerinden yapılan ticareti durdurmak için tüm ulusal güçlerden bir çatı kurulmalıdır. Kapılarımız İdlib halkımıza açıktır. İdlib’de, Suriye Demokratik Güçleri bayrağı altında hareket eden askeri güçlerle koordine halinde bölgemize geçebilirler.”
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