Kobane: Türkiye'nin Kürtçe tweete bile tahammülü yok

Mazlum Kobane, Türkiye’nin koalisyondan gelen Kürtçe tweete bile tahammül edemediğini söyledi. Twitter’dan açıklamada bulunan Kobane, “Türkiye, uluslararası koalisyonun, kadın ve erkek eşitliğini vurgulayan geleneksel bir Kürt atasözü ile kadın savaşçıları tebrik eden bir Kürtçe tweete bile tahammül edemiyor” dedi.





Kobane “Bu, Türkiye'nin Suriye'deki Kürtlerin varlığına yönelik düşmanlığını gösteriyor, YPG'ye değil” ifadelerini kullandı.Aynı mesajı daha sonra SDG Sözcüsü Mustafa Bali de kendi hesabından paylaştı.Uluslararası koalisyon sözcüsü Albay Myles Caggins, Suriye’nin kuzeydoğusunda YPJ üyelerini eğitmek amacıyla kurulan akademinin açılışı vesilesiyle YPJ’ye tebrik mesajı göndermişti.





Kürtçe gönderilen mesajda, albay Caggins “Aslanın dişisi erkeği fark etmez, aslan aslandır.Yeni akademi, kadın savaşçılara kutlu olsun. Çok yaşayın" demişti.





Söz konusu tweet daha sonra silindi.



